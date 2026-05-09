De migrante indocumentado a obispo en EU: la historia de Evelio Menjívar, nombrado por el Papa León XIV

El salvadoreño Evelio Menjívar, recientemente nombrado obispo de la diócesis de Wheeling-Charleston por el Papa León XIV, conoce de primera mano las dificultades de la migración irregular hacia Estados Unidos.

Hace más de tres décadas, huyó de la guerra civil en El Salvador y logró ingresar a territorio estadounidense escondido en el maletero de un automóvil, luego de varios intentos fallidos y tras haber sido detenido y deportado en una primera ocasión.

Ahora, a sus 56 años, asumirá responsabilidades pastorales en Virginia Occidental, una de las entidades con mayor respaldo al presidente Donald Trump y donde las políticas migratorias se mantienen como un tema de fuerte debate político y social.

Guerra civil y migración marcaron su historia

Menjívar relató que decidió abandonar El Salvador en 1990 ante el riesgo de ser reclutado por el ejército o por grupos guerrilleros durante el conflicto armado que golpeaba al país centroamericano.

En uno de sus primeros intentos por llegar a Estados Unidos fue arrestado en Tijuana y posteriormente deportado. Sin embargo, tiempo después consiguió cruzar la frontera hacia California oculto junto a familiares dentro de la cajuela de un vehículo.

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El religioso recordó que llegar a Los Ángeles representó un cambio radical en su vida debido al entorno multicultural y al desafío de adaptarse a una nueva sociedad siendo migrante indocumentado.

Con el paso de los años obtuvo protección humanitaria, posteriormente una visa religiosa y finalmente la ciudadanía estadounidense en 2006.

Nuevo obispo defiende la dignidad de los migrantes

El nuevo obispo aseguró que no busca ser visto como un opositor político, sino como un defensor de la dignidad humana y de los derechos de las personas migrantes.

Menjívar rechazó que su nombramiento sea una provocación política del Vaticano hacia Donald Trump y afirmó que responde a la visión pastoral del papa León XIV, quien también desarrolló labores misioneras fuera de su país de origen.

El religioso sostuvo que la Iglesia debe mantener una postura de acogida hacia quienes migran y reiteró la importancia de promover el diálogo frente a los discursos de división.

Pope Leo XIV Accepts Resignation of Bishop Mark Brennan of Wheeling-Charleston; Appoints Bishop Evelio Menjivar-Ayala as Successor | Read the full release at: https://t.co/iJcuIFfe3r pic.twitter.com/fdvh4pjJZB — U.S. Conference of Catholic Bishops (@USCCB) May 1, 2026

Papa León XIV impulsa mensaje de acogida y diálogo

Papa León XIV ha insistido en diferentes ocasiones en que la migración debe abordarse desde una perspectiva humanitaria basada en la protección, integración y acompañamiento de las personas desplazadas.

En ese contexto, Menjívar afirmó que trabajará para construir puentes con la comunidad de Virginia Occidental y combatir el estigma que enfrentan miles de migrantes en Estados Unidos.

El obispo sostuvo que una persona no puede ser definida únicamente por la manera en que ingresó a un país y subrayó que detrás de cada historia migratoria existen contextos de violencia, pobreza o búsqueda de mejores oportunidades.

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