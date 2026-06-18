Ucrania lanza el mayor ataque con drones contra Moscú en dos años; refinería arde y cientos de vuelos son cancelados

La guerra entre Rusia y Ucrania registró una nueva escalada después de que fuerzas ucranianas lanzaran un ataque masivo con drones contra Moscú, una operación que provocó incendios en instalaciones energéticas, afectaciones en zonas urbanas y la suspensión temporal de actividades en los principales aeropuertos de la capital rusa.

De acuerdo con autoridades rusas, decenas de aeronaves no tripuladas fueron dirigidas hacia la región de Moscú durante la madrugada, en lo que medios estatales calificaron como el mayor ataque de este tipo contra la capital rusa en al menos dos años.

El operativo coincidió con la participación del presidente ruso, Vladimir Putin, en reuniones internacionales celebradas en la ciudad de Kazán, así como con el endurecimiento de la postura del G7 respecto a Moscú tras su reciente cumbre.

Refinería incendiada y vuelos suspendidos

Las autoridades locales informaron que varios drones alcanzaron objetivos estratégicos, entre ellos una importante refinería ubicada en la zona metropolitana de Moscú. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron densas columnas de humo elevándose sobre distintos puntos de la ciudad.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, calificó la ofensiva como un ataque de gran escala y aseguró que los sistemas de defensa aérea lograron interceptar una gran cantidad de drones antes de que alcanzaran sus objetivos.

Noticia Destacada ONU alerta récord de conflictos desde 1945: Guterres advierte carrera armamentista y crisis humanitaria

Sin embargo, el impacto en la infraestructura fue suficiente para obligar al cierre temporal de los principales aeropuertos de la capital, incluidos terminales que registraron retrasos y cancelaciones de cientos de vuelos.

En el aeropuerto de Sheremétievo se activaron protocolos de emergencia y los pasajeros fueron trasladados a zonas seguras mientras se evaluaba la situación.

Zelenski lanza advertencia a Rusia

Tras los hechos, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, defendió las acciones de su país y aseguró que la población rusa comienza a experimentar las consecuencias directas de la guerra.

El mandatario sostuvo que Ucrania no inició el conflicto y reiteró que su gobierno busca poner fin a la invasión rusa. No obstante, advirtió que mientras continúen los ataques contra territorio ucraniano, Rusia también enfrentará afectaciones en su propio territorio.

BIG: Ukraine launched its largest drone attack on Moscow in two years, with Russian officials saying air defenses intercepted 194 drones targeting the capital and 555 across Russia overnight.



The strikes damaged infrastructure, sparked fires, and temporarily disrupted flights… pic.twitter.com/4LGWeXGAfN — Clash Report (@clashreport) June 18, 2026

Escalada militar en medio de nuevas presiones internacionales

El ataque ocurre en un momento clave del conflicto, luego de que los países integrantes del G7 acordaran aumentar la presión económica y política sobre Rusia con el objetivo de impulsar una salida al conflicto.

Mientras Moscú reportó la intercepción de cientos de drones en distintas regiones del país, los recientes ataques reflejan la creciente capacidad de Ucrania para alcanzar objetivos estratégicos lejos de la línea del frente.

La ofensiva también evidencia una nueva fase de la guerra, marcada por operaciones de largo alcance que buscan impactar infraestructura energética, logística y militar dentro del territorio ruso, en medio de un conflicto que supera ya los cuatro años de duración y que continúa generando tensiones a escala internacional.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO