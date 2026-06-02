Blue Origin mantiene plan para lanzar New Glenn este año pese a explosión en Florida

Blue Origin aseguró que mantiene su plan de lanzar el cohete New Glenn antes de que termine el año, a pesar de la explosión registrada durante una prueba en el Complejo 36 de Cabo Cañaveral, Florida.

La empresa aeroespacial fundada por Jeff Bezos informó que ya recuperó acceso a la plataforma de lanzamiento y que continúa la investigación sobre la anomalía presentada durante una prueba de encendido.

Aunque la estructura sufrió daños, la compañía señaló que una parte importante de la infraestructura crítica quedó en buenas condiciones.

¿Qué daños sufrió la plataforma de Blue Origin?

Dave Limp, director ejecutivo de Blue Origin, explicó que componentes clave como los tanques de oxígeno líquido, hidrógeno líquido y gas natural licuado se mantienen sin daños significativos. También indicó que la torre de agua se encuentra en buen estado.

La empresa destacó que estos sistemas tienen largos tiempos de fabricación, por lo que conservarlos representa una ventaja para avanzar en los trabajos de reparación.

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La estructura de soporte principal sí resultó afectada, pero Blue Origin considera que podrá repararse directamente en el lugar, sin necesidad de desmontarla por completo.

Blue Origin descarta cambios inmediatos en New Glenn

Limp también rechazó versiones sobre una posible aceleración hacia una configuración futura del cohete con nueve motores en la primera etapa y cuatro en la segunda.

De acuerdo con el directivo, la producción del modelo actual de siete motores en la primera etapa y dos en la segunda continúa conforme al calendario previsto. Las etapas fabricadas serán almacenadas para futuros lanzamientos.

Some LC-36 updates. Now that we’ve had access to the pad and integration facility we can share a bit of good news. The propellant farm, oxygen, liquid hydrogen and LNG tanks are all in good shape. This is good luck because these are very long lead items. The water tower is also… — Dave Limp (@davill) June 2, 2026

Proyecto Kuiper de Amazon esperaba usar New Glenn

El lanzamiento inicialmente previsto contemplaba colocar 48 satélites de Amazon en órbita baja como parte del proyecto Kuiper, con el que la empresa busca ofrecer internet de alta velocidad y competir con Starlink, de SpaceX.

Blue Origin precisó que los satélites no estaban a bordo durante la prueba en la que ocurrió la explosión.

Mientras avanzan las labores de limpieza, la compañía pidió al público no tocar posibles restos que pudieran aparecer en costas cercanas, por motivos de seguridad.

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