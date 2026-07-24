Pronóstico del clima en Yucatán hoy viernes 24 de julio: habrá lluvias fuertes, viento y descargas eléctricas

El clima en Yucatán registrará un cambio durante este viernes 24 de julio luego de varios días con lluvias ligeras en la entidad.

De acuerdo con el pronóstico de Protección Civil de Yucatán (Procivy), la combinación de inestabilidad atmosférica superior, el ingreso de aire marítimo tropical y una vaguada sobre la Península favorecerá lluvias de moderadas a fuertes, tormentas eléctricas y rachas de viento superiores a los 60 km/h en diversos municipios del estado.

Pese a las precipitaciones, el ambiente seguirá siendo muy caluroso, con temperaturas máximas de entre 36 y 39° C durante este viernes.

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¿Dónde lloverá este viernes 24 de julio en Yucatán?

De acuerdo con el pronóstico de Procivy, las condiciones del tiempo estarán influenciadas por inestabilidad atmosférica superior, el ingreso de aire marítimo tropical y el establecimiento de una vaguada sobre la Península de Yucatán, lo que favorecerá lluvias acompañadas de actividad eléctrica y fuertes rachas de viento.

Se esperan lluvias moderadas y fuertes en municipios como Izamal, Sotuta, Tekit, Mayapán, Teabo, Tekax, Ticul, Muna, Abalá, el sur de Mérida, Acanceh y sus alrededores.

Asimismo, se pronostican lluvias ligeras a moderadas de manera dispersa en municipios del noreste, sureste y la zona costera.

En el noreste las precipitaciones podrían presentarse en Tizimín, Buctzotz, Calotmul, Cenotillo, Espita, Panabá, Río Lagartos, San Felipe y Sucilá.

En el sureste, el pronóstico incluye Ticul, Tekax, Oxkutzcab, Akil, Muna, Peto y Santa Elena.

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Mientras tanto, en la costa yucateca podrían registrarse lluvias en Celestún, Hunucmá, Progreso, Dzemul, Telchac Puerto, Sinanché, Yobaín, Dzidzantún, Dzilam de Bravo, San Felipe, Río Lagartos y Tizimín.

Temperaturas de hasta 39 grados en el interior del estado

A pesar de las lluvias, el ambiente continuará muy caluroso durante este viernes 24 de julio y se espera que continúen hasta el fin de semana.

Procivy prevé temperaturas máximas de entre 36 y 39 grados Celsius en los municipios del interior de Yucatán, mientras que en la zona costera los valores oscilarán entre 30 y 32 grados.

El viento será del sureste por la mañana, con velocidades de 15 a 20 km/h, cambiando por la tarde entre el sureste y noreste, cuando podrían registrarse rachas superiores a los 60 km/h en las zonas donde se desarrollen tormentas.

Además, el oleaje alcanzará hasta 1.5 metros de altura en el litoral yucateco, por lo que se recomienda a embarcaciones menores y actividades marítimas mantenerse atentas a los avisos de las autoridades.

Al respecto, Protección Civil exhorta a la población a mantenerse informada sobre las actualizaciones del pronóstico, evitar resguardarse bajo árboles durante las tormentas, extremar precauciones por posibles encharcamientos y conducir con cuidado en caso de lluvia intensa.

También recomienda mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor calor.