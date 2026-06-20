JD Vance viaja a Suiza para negociar con Irán alto al fuego y acuerdo nuclear en medio de tensión en Medio Oriente

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, viajó a Suiza para participar en la primera ronda de negociaciones con Irán, programada en el complejo de Bürgenstock, con el objetivo de abordar un posible acuerdo nuclear y avanzar hacia un alto al fuego en el conflicto en Líbano.

Antes de abordar el avión, el funcionario estadounidense señaló que su participación en las conversaciones será breve, de uno o dos días, debido a su agenda, pero expresó su expectativa de lograr avances concretos en dos frentes principales: el programa nuclear iraní y la estabilización del alto al fuego en territorio libanés.

Vance reconoció que ambas partes llegan con agendas distintas, aunque subrayó la importancia de abrir un canal de diálogo directo para frenar la escalada de violencia en la región.

Alto al fuego en Líbano y tensión regional marcan la agenda

El vicepresidente estadounidense aseguró que, pese a la narrativa de crisis en los medios internacionales, la situación en Líbano muestra señales de estabilización y una reducción gradual de la violencia.

En ese contexto, explicó que el principal desafío es romper el ciclo de ataques y represalias entre las partes involucradas, lo que ha alimentado la inestabilidad regional en los últimos meses.

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“Alguien dispara y alguien responde, y se crea un círculo vicioso. Lo que buscamos es detener los disparos el tiempo suficiente para sostener un alto el fuego”, declaró Vance, al detallar el enfoque de las conversaciones.

Irán exige cumplimiento de compromisos previos

Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, viajó también a Suiza para participar en las negociaciones.

El funcionario iraní ha insistido en que cualquier avance dependerá del cumplimiento previo de los compromisos establecidos en acuerdos anteriores, especialmente aquellos relacionados con la suspensión de operaciones militares.

En el encuentro también participan el enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, así como Jared Kushner, asesor y yerno del presidente Donald Trump. Además, representantes de Pakistán y Catar actúan como mediadores en el proceso diplomático.

Memorando de entendimiento y ruta hacia una tregua

Las conversaciones se desarrollan tras la firma de un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán, que establece un periodo inicial de 60 días de tregua con la intención de alcanzar un acuerdo definitivo que ponga fin al conflicto iniciado en la región a finales de febrero.

Vice President JD Vance is wheels up from Washington, D.C., en route to Switzerland 🇺🇸 pic.twitter.com/uEeFTnx5Dn — Luke Schroeder (@VPPressSec) June 20, 2026

El documento incluye compromisos relacionados con la reducción de hostilidades y la búsqueda de mecanismos para garantizar la seguridad en zonas estratégicas, incluyendo Israel y Líbano.

Mientras las delegaciones se reúnen en Suiza, la comunidad internacional sigue con atención el proceso, considerado clave para evitar una nueva escalada militar en Medio Oriente y sentar las bases de una eventual solución diplomática de largo plazo.

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