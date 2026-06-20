Irán cierra nuevamente el Estrecho de Ormuz y eleva la tensión en Medio Oriente; acusa a EU de incumplir acuerdo de paz

Las Fuerzas Armadas de Irán anunciaron este sábado el cierre del estratégico Estrecho de Ormuz al tránsito marítimo internacional, una decisión que vuelve a incrementar la tensión geopolítica en Medio Oriente y que podría impactar los mercados energéticos globales.

La medida fue justificada por Teherán como una respuesta al presunto incumplimiento de Estados Unidos de los compromisos establecidos en el memorándum de entendimiento que buscaba poner fin a la guerra en la región.

A través de un comunicado difundido por la agencia estatal iraní IRNA y replicado por diversos medios internacionales, el Cuartel General Central Jatam al Anbiya, principal mando conjunto de las Fuerzas Armadas iraníes, señaló que la decisión también responde a los continuos ataques israelíes en el sur del Líbano, los cuales, según Teherán, constituyen una violación al alto al fuego alcanzado recientemente.

Irán advierte que el cierre de Ormuz es solo el primer paso

Las autoridades militares iraníes afirmaron que el bloqueo del paso marítimo representa una primera medida frente a lo que consideran incumplimientos por parte de Washington y de su aliado israelí.

En el mismo pronunciamiento, el mando militar advirtió que podrían implementarse nuevas acciones si continúan las hostilidades en territorio libanés y si no se respetan los términos del acuerdo alcanzado días atrás para reducir la escalada militar en la región.

Noticia Destacada Estados Unidos abriría la puerta al petróleo iraní tras acuerdo de paz; ventas podrían reanudarse de inmediato

Irán también denunció el desplazamiento de población civil y las víctimas provocadas por los bombardeos registrados en el sur del Líbano, además de cuestionar la permanencia de fuerzas israelíes en zonas fronterizas que debían ser desocupadas bajo los términos de la tregua.

El Estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de petróleo

El Estrecho de Ormuz es considerado uno de los corredores marítimos más importantes del mundo debido a que por esa vía transita una parte significativa de las exportaciones globales de petróleo y gas natural.

La nueva decisión de Teherán ocurre apenas unos días después de que Irán y Estados Unidos alcanzaran un acuerdo preliminar que contemplaba la reapertura de la ruta marítima y el avance de negociaciones diplomáticas relacionadas con el programa nuclear iraní y la estabilidad regional.

Sin embargo, la continuidad de los enfrentamientos en el sur del Líbano y las diferencias sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos llevaron a una nueva crisis entre ambas naciones.

BREAKING: Iran's joint military command says that the Strait of Hormuz is closed again and cites Israeli attacks in Lebanon. https://t.co/VN4lCm4h9n — The Associated Press (@AP) June 20, 2026

Negociaciones nucleares quedan en suspenso

Como consecuencia de la nueva escalada, Irán decidió suspender las conversaciones previstas con Estados Unidos para avanzar hacia un acuerdo definitivo sobre su programa nuclear.

Hasta el momento no existe una nueva fecha para retomar las negociaciones, mientras mediadores internacionales intentan evitar una mayor desestabilización en Medio Oriente.

Aunque autoridades estadounidenses han señalado que no existen indicios inmediatos de una interrupción total del tránsito marítimo en la zona, el anuncio iraní ha generado preocupación internacional debido a las posibles repercusiones económicas y energéticas que tendría una afectación prolongada en el estrecho de Ormuz.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO