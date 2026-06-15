Donald Trump afirma que el estrecho de Ormuz reabrirá totalmente el viernes tras acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el Estrecho de Ormuz quedará completamente reabierto el viernes, después de que Washington y Teherán anunciaran un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

Previo a la cumbre del G7 en Francia, el mandatario estadounidense aseguró que la vía marítima comenzaba a recuperar actividad y que algunos barcos, incluidos buques cargados con petróleo, ya estaban saliendo del estrecho.

Aunque los detalles del acuerdo aún no han sido divulgados por completo, Irán indicó que las negociaciones deberán iniciar a más tardar dentro de 60 días para alcanzar un pacto definitivo.

El entendimiento fue recibido con alivio por la comunidad internacional, luego de meses de violencia, incertidumbre energética y afectaciones económicas derivadas del cierre de una de las rutas más importantes para el comercio petrolero.

¿Qué dijo Trump sobre la reapertura del estrecho de Ormuz?

Donald Trump declaró que el estrecho de Ormuz estará “completamente abierto” el viernes y señaló que no cree que sea necesaria “mucha ayuda” para mantener activa esta ruta marítima.

El anuncio se dio después de que Estados Unidos, Irán y Pakistán, país mediador en el conflicto, confirmaran avances para formalizar el acuerdo.

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Aunque se esperaba que el documento fuera firmado el viernes en Suiza, un funcionario estadounidense indicó que Trump, el vicepresidente JD Vance y el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qaliabaf, ya lo habrían rubricado de manera electrónica.

¿Cómo impactó el cierre de Ormuz en la economía mundial?

El cierre del Estrecho de Ormuz provocó presiones sobre los mercados internacionales, con alzas en precios de materias primas, problemas de suministro y afectaciones en sectores como el energético y el alimentario.

Tras el anuncio del acuerdo, los precios del crudo retrocedieron y tanto el Brent como el WTI se ubicaron alrededor de los 80 dólares por barril.

El estrecho fue bloqueado por Irán desde el inicio del conflicto, desatado el 28 de febrero tras un ataque de Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

¿Qué puntos siguen pendientes entre Irán y Estados Unidos?

El viceministro iraní de Relaciones Exteriores, Kazem Gharibabadi, informó que Teherán y Washington deberán dialogar para alcanzar un acuerdo final dentro de dos meses. Entre los temas más delicados siguen el programa nuclear iraní, las sanciones económicas y los activos congelados en el extranjero.

El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, afirmó que su país mantiene una “profunda desconfianza” hacia Estados Unidos y consideró que el acuerdo marco es solo una etapa para reducir tensiones.

Baqai también sostuvo que Washington debe garantizar que Israel deje de atacar Líbano, incluido en el entendimiento. Aunque el acuerdo fue celebrado por el secretario general de la ONU, António Guterres, y por varios gobiernos europeos, sus detalles aún generan dudas sobre su alcance real.

US President Donald Trump has said the agreement with Iran is 'all signed', adding that the Strait of Hormuz will be ‘completely open’ by Friday.



Trump was speaking alongside French President Emmanuel Macron ahead of the G7 meeting in France. pic.twitter.com/CchRda04po — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 15, 2026

¿Qué papel juega Líbano en el acuerdo?

Líbano quedó incluido dentro del pacto debido a la participación de Hezbolá, grupo respaldado por Irán, en el conflicto contra Israel. El presidente libanés, Joseph Aoun, expresó su esperanza de que el acuerdo ponga fin de manera definitiva a los enfrentamientos entre Israel y el movimiento chiita.

Hezbolá agradeció a Irán por insistir en la inclusión de Líbano dentro del acuerdo. Sin embargo, medios estatales libaneses reportaron un bombardeo israelí posterior al anuncio, que dejó una persona muerta en el sur del país.

Con el acuerdo aún en una fase inicial, la reapertura de Ormuz aparece como el primer paso para reducir la tensión regional, pero las negociaciones pendientes definirán si el pacto logra convertirse en una salida duradera al conflicto.

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