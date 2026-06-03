Trump confirma insulto a Netanyahu por ofensiva en Líbano; Israel minimiza tensión con EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que lanzó un insulto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, durante una llamada telefónica centrada en la escalada militar en Líbano y los riesgos para los esfuerzos diplomáticos en Medio Oriente.

La declaración fue realizada en entrevista con el podcast “Pod Force One”, del New York Post, donde Trump admitió que se molestó por los constantes choques entre Israel y Líbano.

Aun así, buscó reducir el impacto político del episodio y aseguró que mantiene una relación de trabajo cercana con Netanyahu. La información fue reportada también por agencias y medios estadounidenses como AP y Axios.

¿Por qué Trump insultó a Netanyahu?

De acuerdo con reportes estadounidenses, la molestia de Trump surgió por la intensificación de la ofensiva israelí en Líbano, en medio de un alto al fuego frágil y de negociaciones más amplias que involucran a Estados Unidos e Irán.

Trump habría reclamado a Netanyahu después de que el líder israelí advirtiera que atacaría objetivos en Beirut si Hezbolá no detenía sus acciones contra Israel. Tras esa llamada, Washington anunció que tanto Israel como la milicia chií se comprometían a frenar sus ataques.

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El episodio muestra una tensión inusual entre dos aliados que suelen presumir una relación política cercana. Sin embargo, Trump insistió en que trabaja bien con Netanyahu y que ambos mantienen coincidencias en temas estratégicos.

Netanyahu resta importancia al choque con Trump

Netanyahu también intentó bajar el tono al conflicto. En entrevista con CNBC, el primer ministro israelí aseguró que entre ambos gobiernos pueden existir desacuerdos tácticos, pero que la alianza se mantiene firme.

El mandatario israelí afirmó que Estados Unidos e Israel coinciden en asuntos centrales, especialmente en el objetivo de impedir que Irán represente una amenaza para Israel, Medio Oriente o Washington.

🚨 Trump Confirms He Called Netanyahu “Fking Crazy”



In a new “Pod Force One” interview with Miranda Devine, President Trump admitted he told Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu he was “f**king crazy” during a heated call over Israel’s actions in Lebanon.

Trump said he was… pic.twitter.com/AuTgE6uxNz — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) June 3, 2026

La tensión ocurre mientras ambos países intercambian propuestas para avanzar hacia un acuerdo que permita frenar la guerra y reabrir el Estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio mundial de petróleo.

Entre las condiciones planteadas por Irán para continuar el diálogo figura el cese de la ofensiva israelí en Líbano.

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