Donald Trump abre la puerta a reunirse con líder supremo de Irán en medio de negociaciones por la guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió la posibilidad de reunirse con el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, en medio de las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra que se extiende desde hace más de tres meses.

En una entrevista publicada este miércoles 3 de junio de 2026 en el pódcast “Pod Force One” del New York Post, Trump dijo que le gustaría conocer al dirigente iraní y dejó abierta la posibilidad de un encuentro, dependiendo de cómo avancen las conversaciones.

Trump habla sobre posible reunión con Mojtaba Jamenei

El mandatario estadounidense señaló que Jamenei estaría involucrado en el proceso de negociación entre ambos países. Según Trump, el líder supremo iraní tendría capacidad de aprobación dentro de las conversaciones diplomáticas, como ocurrió durante años con su padre, Alí Jamenei.

Mojtaba Jamenei, de 56 años, fue nombrado líder supremo de Irán después de la muerte de su padre durante un operativo conjunto de Estados Unidos e Israel. En esos ataques también fallecieron otros integrantes de su familia.

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Negociaciones buscan reabrir el estrecho de Ormuz

Desde hace semanas, Estados Unidos e Irán intercambian borradores para alcanzar un acuerdo que permita terminar la guerra y reabrir el Estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio mundial de petróleo.

Una de las condiciones recientes de Teherán ha sido el cese de la ofensiva israelí en Líbano. Washington, por su parte, busca que aliados regionales como Arabia Saudí y Catar se sumen a los Acuerdos de Abraham para normalizar relaciones con Israel.

Perfil reservado del nuevo líder iraní

Mojtaba Jamenei mantiene un perfil público limitado. No suele aparecer en actos públicos y sus mensajes se difunden principalmente por escrito, lo que ha alimentado especulaciones sobre su estado de salud.

Trump predicts meeting with Iran's probably gay Supreme Leader Mojtaba Khamenei: 'Getting along quite well' https://t.co/obqHNv1ifB pic.twitter.com/4lNY1C5UQY — New York Post (@nypost) June 3, 2026

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que cree que el líder iraní sigue con vida, aunque desde el Pentágono existen versiones sobre posibles heridas graves tras los ataques.

El eventual encuentro entre Trump y Jamenei marcaría un giro diplomático en plena crisis regional, aunque por ahora depende del avance de las negociaciones y de las condiciones impuestas por ambas partes.

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