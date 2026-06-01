Claudia Sheinbaum pide revisar denuncias de posible fraude en elecciones de Colombia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió respetar la voluntad popular en las elecciones presidenciales de Colombia y consideró necesario revisar las denuncias sobre posibles irregularidades planteadas por el mandatario colombiano, Gustavo Petro, y por el candidato de izquierda Iván Cepeda.

Durante su conferencia mañanera, Sheinbaum fue cuestionada sobre los resultados de la primera vuelta electoral celebrada el domingo en Colombia, donde el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella obtuvo 43.74 por ciento de los votos en el preconteo, seguido por Cepeda, con 40.9 por ciento. Ambos disputarán una segunda vuelta el próximo 21 de junio.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre las elecciones en Colombia?

La mandataria mexicana señaló que es importante escuchar los señalamientos hechos por Petro, quien rechazó los resultados preliminares de la Registraduría Nacional y afirmó que esperará el escrutinio oficial.

Sheinbaum subrayó que México respeta la autodeterminación de los pueblos, pero sostuvo que también debe darse seguimiento a las denuncias antes de emitir conclusiones definitivas.

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La presidenta insistió en que la decisión final corresponde al pueblo colombiano y pidió mantenerse atentos al conteo oficial de los votos.

Sheinbaum reconoce afinidad con Petro e Iván Cepeda

Sheinbaum también reconoció una cercanía ideológica con el proyecto político de Gustavo Petro y con la candidatura de Iván Cepeda. Señaló que existe afinidad con sus propuestas y con lo que representa ese movimiento en Colombia.

En ese contexto, vinculó el proceso electoral colombiano con lo que describió como una articulación internacional de grupos de ultraderecha en países como Colombia, Argentina, España y Estados Unidos, los cuales, dijo, buscan influir en la conversación pública mediante campañas mediáticas y redes sociales.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein señaló que se debe respetar la autodeterminación de #Colombia y debe prevalecer la voluntad del pueblo colombiano, ante las denuncias del proceso electoral que se llevó a cabo el pasado 31 de mayo en el país sudamericano. pic.twitter.com/cjCKNOFiHD — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 1, 2026

Segunda vuelta definirá la elección presidencial en Colombia

La presidenta mexicana recordó que la elección aún no concluye, pues Colombia tendrá segunda vuelta presidencial. Por ello, llamó a esperar el desarrollo del proceso y a respetar la decisión que tome la ciudadanía colombiana en las urnas.

Sheinbaum reiteró que cualquier denuncia de posible fraude debe investigarse, pero sin dejar de lado el principio de respeto a la voluntad popular.

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