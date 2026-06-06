Irak niega que EU haya detenido un buque con crudo cerca del Estrecho de Ormuz

El Gobierno de Irak negó las versiones que señalan que Estados Unidos habría detenido un buque cisterna cargado con crudo iraquí cerca del Estrecho de Ormuz, presuntamente por el pago de tasas de tránsito a Irán para permitir su paso por la zona.

A través de un comunicado, el Ministerio de Petróleo iraquí rechazó la información difundida y aseguró que no existe una detención de una embarcación con petróleo del país por parte de fuerzas estadounidenses.

La dependencia también sostuvo que tanto el ministerio como la Compañía Estatal de Comercialización de Petróleo (SOMO) cumplen con las normas internacionales relacionadas con la exportación de crudo y productos derivados.

La aclaración ocurre en un contexto de tensión en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

¿Qué dijo Irak sobre el supuesto buque detenido por Estados Unidos?

El Ministerio de Petróleo de Irak desmintió que un buque cisterna con crudo iraquí haya sido detenido cerca del Estrecho de Ormuz por presuntos pagos a Irán.

La autoridad energética afirmó que las versiones difundidas no corresponden con los hechos y pidió consultar información únicamente en fuentes oficiales.

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La dependencia también llamó a medios de comunicación y usuarios de redes sociales a verificar cuidadosamente los datos antes de compartir publicaciones sobre el tema, con el fin de evitar la propagación de noticias falsas en un momento de alta sensibilidad para el mercado energético.

¿Por qué preocupa el estrecho de Ormuz al mercado petrolero?

El Estrecho de Ormuz es un punto estratégico para el comercio mundial de petróleo, ya que por esa vía transita una parte relevante del crudo comercializado a nivel global.

Cualquier restricción, bloqueo o incidente en esa zona puede afectar los precios internacionales y la operación de países productores.

De acuerdo con la información disponible, las exportaciones petroleras de Irak han sufrido una caída considerable en comparación con los niveles previos al conflicto en Irán, registrado el pasado 28 de febrero.

Iraq denies paying Iran transit fees for oil shipments through Strait of Hormuz

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Iraq’s National Security Adviser Qassim al-Araji on Friday rejected reports claiming that Baghdad pays transit fees to Iran for oil shipments passing through the Strait of Hormuz, calling the… pic.twitter.com/6aTP5z4Jc1 — The Cradle (@TheCradleMedia) June 6, 2026

Irak es uno de los países fundadores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y se mantiene como el segundo mayor productor de crudo del grupo, solo detrás de Arabia Saudí. Por ello, cualquier interrupción en sus exportaciones puede tener impacto en la OPEP+ y en el suministro internacional.

Con su comunicado, Bagdad buscó cerrar la puerta a versiones sobre una presunta acción estadounidense contra un buque iraquí y reafirmar que sus exportaciones se realizan bajo las regulaciones internacionales vigentes.

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