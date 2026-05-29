Trump termina reunión sobre Irán sin decisión final pese a preacuerdo pendiente

La reunión que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo este viernes 29 de mayo en la Casa Blanca con su equipo de seguridad concluyó sin una decisión final sobre Irán, pese a que su gobierno asegura estar cerca de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra.

De acuerdo con información publicada por “The New York Times”, el encuentro se realizó en la sala de crisis de la Casa Blanca y duró cerca de dos horas. Sin embargo, el mandatario no aprobó ningún entendimiento definitivo.

Un alto funcionario de la Administración estadounidense, citado bajo condición de anonimato, señaló que aún quedan temas pendientes por discutir antes de cerrar cualquier acuerdo con Teherán.

Trump no aprueba acuerdo con Irán tras reunión de seguridad

Trump había anunciado que convocaría a su equipo de seguridad nacional para tomar una “decisión final” sobre Irán, luego de que la Casa Blanca informara que sus negociadores habían alcanzado un acuerdo tentativo.

No obstante, al concluir la reunión no hubo anuncio formal ni aprobación presidencial. Según el reporte, Washington considera que las conversaciones están avanzadas, pero todavía existen asuntos sensibles por resolver.

Entre los puntos pendientes estaría el posible desbloqueo de fondos iraníes, uno de los temas que forman parte de las negociaciones para reducir tensiones y extender el alto el fuego.

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Estados Unidos exige reabrir el Estrecho de Ormuz

Antes del encuentro, Trump publicó un mensaje en Truth Social en el que reiteró que Irán debe renunciar al desarrollo de armas nucleares.

También exigió la reapertura inmediata del Estrecho de Ormuz, paso estratégico para el comercio mundial de petróleo que Teherán mantiene bloqueado en represalia por la ofensiva militar encabezada por Estados Unidos e Israel.

El cierre del estrecho ha elevado la presión internacional por sus posibles efectos en los precios del crudo y en la estabilidad económica global.

Teherán niega haber cerrado un trato

Aunque la Casa Blanca aseguró que existe un acuerdo tentativo pendiente de aprobación presidencial, Irán negó haber cerrado un trato definitivo.

No breaking news, but Donald Trump is a perfect idiot. When God made this incompetent, vicious moron He broke the mold. Tyrants are often smart & cunning, Trump isn’t. He’s a fucking dullard. I take that back: he’s a cunning dullard.https://t.co/BDd5ZdIsno — MyTooSense🐀 (@Gittelrock) May 29, 2026

La diferencia entre ambas posturas mantiene en incertidumbre el futuro de las negociaciones, especialmente porque el pacto requeriría compromisos sobre el programa nuclear iraní, el alto el fuego, sanciones y garantías de seguridad regional.

Por ahora, la decisión final queda en manos de Trump, mientras continúan las conversaciones diplomáticas y la presión política dentro de Estados Unidos.

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