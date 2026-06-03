Kuwait suspende vuelos tras ataque con drones iraníes contra su aeropuerto

Kuwait suspendió este miércoles 3 de junio de 2026 sus vuelos comerciales después de que un ataque con drones iraníes causara daños graves en el aeropuerto del país y dejara una persona muerta.

El incidente marca una nueva escalada en el Golfo Pérsico, en medio de los ataques recíprocos entre Teherán y Washington y las dudas sobre la continuidad del alto al fuego.

La ofensiva ocurre mientras agencias iraníes semioficiales reportaron que Teherán interrumpió las comunicaciones con mediadores internacionales relacionadas con la posible prórroga de la tregua. De acuerdo con un funcionario regional, Irán exige que el alto al fuego también se haga cumplir en Líbano antes de retomar las conversaciones.

¿Qué pasó en Kuwait tras el ataque con drones?

El ataque impactó instalaciones aeroportuarias de Kuwait y obligó a suspender vuelos comerciales por motivos de seguridad. Las autoridades no han detallado el alcance total de los daños, pero confirmaron afectaciones severas en la terminal aérea y una víctima mortal.

El hecho aumenta la preocupación por la seguridad de la aviación civil en la región, donde el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel ha provocado nuevas alertas militares y diplomáticas.

Noticia Destacada Irán endurece postura ante EU: “No habrá acuerdo sin garantías reales”, advierte Teherán

Irán condiciona diálogo por tregua en Líbano

Las tensiones aumentaron después de que Irán condicionara la continuidad de las conversaciones a que se respete la tregua en Líbano, donde Israel mantiene operaciones contra posiciones vinculadas con Hezbolá.

El presidente estadounidense Donald Trump rechazó que las negociaciones estén detenidas y aseguró que los contactos diplomáticos continúan. Sin embargo, los ataques recientes ponen más presión sobre los esfuerzos para sostener el alto el fuego.

Estrecho de Ormuz mantiene presión sobre precios del petróleo

Irán mantiene control sobre el Estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte mundial de petróleo y gas natural. Al mismo tiempo, Estados Unidos continúa con el bloqueo de puertos iraníes.

BREAKING: Kuwait’s military says drone and missile strikes that hit a terminal at Kuwait International Airport caused “significant material damage” and injured several people.



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Esta combinación mantiene elevados los precios internacionales de combustibles y extiende los efectos del conflicto más allá de Medio Oriente.

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