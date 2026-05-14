Xi Jinping pide a Trump que China y EU sean “socios y no rivales” en cumbre de Pekín

El presidente de China, Xi Jinping, abrió la primera reunión con Donald Trump en Pekín con un llamado directo a Estados Unidos para que ambos países actúen como “socios y no rivales”.

Durante el encuentro en el Gran Palacio del Pueblo, Xi sostuvo que las dos potencias deben buscar una relación basada en la prosperidad común y en un camino estable para la convivencia entre grandes potencias en la nueva era.

El mandatario chino afirmó que los intereses comunes entre China y Estados Unidos superan sus diferencias, en un mensaje que buscó marcar un tono diplomático al inicio de una cumbre observada por los mercados y gobiernos de todo el mundo.

Trump augura un “futuro fantástico” con China

Donald Trump respondió con un mensaje de cercanía hacia Xi Jinping, a quien calificó como “un gran líder” y con quien dijo mantener una relación “fantástica”.

El presidente estadounidense afirmó que, pese a las dificultades entre ambos países, han logrado resolver problemas mediante comunicación directa. También aseguró que China y Estados Unidos podrían tener un “futuro fantástico juntos”.

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Trump fue recibido con honores militares y pasó revista a las tropas junto a Xi en las escalinatas del Gran Palacio del Pueblo, frente a la plaza de Tiananmen. La ceremonia incluyó salvas de cañón, saludo a delegaciones y la participación de menores que ondearon banderas de ambos países.

Cumbre China-EU reúne a gabinete y empresarios

La delegación estadounidense incluyó al secretario de Estado, Marco Rubio; al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, y al embajador David Perdue. También asistieron empresarios como Tim Cook, Elon Musk y Jensen Huang.

NOW: President Trump calls Chinese President Xi Jinping a "great leader."



"Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway, because it's true — I always say the truth." pic.twitter.com/5Q267qAbWO — Fox News (@FoxNews) May 14, 2026

Del lado chino participaron altos funcionarios del Partido Comunista, así como los titulares de Exteriores y Comercio.

La cumbre ocurre en un momento de tensiones comerciales, tecnológicas y geopolíticas, por lo que las conversaciones en Pekín podrían influir en el rumbo de la relación bilateral durante los próximos meses.

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