México envía plantas eléctricas a Venezuela y alista un buque con ayuda humanitaria tras los terremotos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno de México reforzará el apoyo humanitario a Venezuela con el envío inmediato de siete plantas eléctricas de emergencia, además de otros equipos e insumos destinados a atender las necesidades provocadas por los terremotos registrados la semana pasada.

Durante la conferencia matutina de este martes, la mandataria explicó que el primer cargamento será trasladado por vía aérea para agilizar la entrega del equipo en las zonas afectadas, mientras continúan las labores de coordinación con las autoridades venezolanas para identificar las prioridades derivadas de la emergencia.

Sheinbaum señaló que México mantiene comunicación permanente con el Gobierno venezolano para definir qué tipo de apoyo adicional requiere la población afectada por los sismos.

Secretaría de la Defensa coordina la ayuda

La presidenta explicó que el responsable de la misión mexicana por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sostuvo reuniones con autoridades civiles y militares de Venezuela para evaluar directamente las necesidades más urgentes.

Indicó que la información obtenida en esos encuentros coincide con las solicitudes que previamente fueron transmitidas por la Embajada de Venezuela en México.

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Como parte de ese apoyo, precisó que este martes partirá un avión con siete plantas de generación eléctrica, así como otros insumos destinados a fortalecer la atención de la emergencia.

Gobierno prepara un barco con víveres e insumos

Además del puente aéreo, Sheinbaum anunció que la Secretaría de Marina (Semar) trabaja en la organización de un envío marítimo con mayores volúmenes de ayuda humanitaria.

La embarcación trasladará alimentos no perecederos, víveres y diversos insumos que han sido recolectados por instituciones públicas, organizaciones y mediante campañas impulsadas por la representación diplomática de Venezuela en México.

La presidenta explicó que parte de la ayuda será enviada por vía aérea debido a su carácter urgente, mientras que el resto será transportado posteriormente por barco para ampliar el volumen del apoyo humanitario.

Venezuela solicitó apoyo adicional a México

Las acciones anunciadas ocurren después de que el Gobierno mexicano recibiera una solicitud formal de apoyo adicional por parte de las autoridades venezolanas.

De acuerdo con Sheinbaum, entre los requerimientos planteados se encuentran plantas potabilizadoras de agua, generadores eléctricos y alimentos para atender a la población afectada por los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5, ocurridos la semana pasada.

Los movimientos telúricos han dejado, hasta el momento, mil 719 personas fallecidas, además de más de 5 mil 34 lesionados y daños de consideración en distintas regiones del país sudamericano.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein proyectó un video de las y los rescatistas y personal sanitario mexicano enviado a #Venezuela para apoyar las labores humanitarias tras los sismos que azotaron al país bolivariano y han dejado más de 1,700 personas fallecidas. pic.twitter.com/hXlUfZhV73 — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 30, 2026

Brigadas mexicanas continúan en labores de rescate

La mandataria también informó que las brigadas mexicanas especializadas en búsqueda y rescate permanecen desplegadas en territorio venezolano.

Según el reporte recibido por parte del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, los equipos mexicanos han logrado rescatar con vida a dos personas desde el inicio de la misión.

Actualmente permanecen en Venezuela alrededor de 250 elementos especializados, quienes continúan colaborando en las tareas de localización de sobrevivientes, atención de la emergencia y coordinación con las autoridades locales.

Sheinbaum recordó que México ha mantenido una comunicación constante con el Gobierno venezolano desde el inicio de la tragedia, incluyendo una conversación telefónica con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en la que expresó la solidaridad del Gobierno mexicano y reiteró la disposición de seguir brindando apoyo humanitario mientras continúen las labores de atención y recuperación tras los terremotos.

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