Terremotos en Venezuela dejan 2 mil 295 muertos y más de 11 mil heridos, según nuevo balance oficial

La cifra oficial de personas fallecidas por el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela el pasado miércoles 24 de junio aumentó a 2 mil 295, mientras que el número de heridos llegó a 11 mil 267, informó este miércoles el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Durante un balance transmitido por Venezolana de Televisión, el funcionario señaló que los equipos de búsqueda y rescate continúan en las zonas afectadas, aunque reconoció que el hallazgo de sobrevivientes ha disminuido con el paso de los días.

¿Cuál es el nuevo saldo por los terremotos en Venezuela?

Jorge Rodríguez informó que el balance oficial subió a 2 mil 295 personas muertas y 11 mil 267 lesionadas, tras los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que impactaron el centro-norte del país.

Las autoridades mantienen operativos en áreas con edificios colapsados y estructuras dañadas, especialmente en la región costera de La Guaira, una de las zonas más afectadas por la emergencia.

El funcionario no precisó en este reporte cuántas personas continúan desaparecidas, pero indicó que las labores de búsqueda siguen activas entre los escombros.

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¿Cuántas réplicas se han registrado tras el doble sismo?

Rodríguez detalló que, desde el terremoto principal, se han contabilizado 782 réplicas. Sin embargo, aseguró que la actividad sísmica muestra una tendencia a la baja.

De acuerdo con el presidente de la Asamblea Nacional, la intensidad y la frecuencia de las réplicas han disminuido en las últimas horas, lo que podría indicar que el proceso sísmico entra en una fase de menor actividad.

¿Qué sigue en las zonas afectadas?

Los equipos de emergencia continúan con la remoción de escombros y la búsqueda de personas atrapadas, mientras las autoridades mantienen la atención a miles de heridos y damnificados.

#01Jul | Presidente de la AN, Jorge Rodríguez, ofreció un nuevo balance sobre las afectaciones causadas por el evento sísmico del pasado #24Jun



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La tragedia ha dejado una crisis humanitaria en el norte de Venezuela, con hospitales bajo presión, viviendas destruidas y familias que aún buscan a sus seres queridos.

El Gobierno venezolano indicó que seguirá actualizando las cifras conforme avancen los trabajos de rescate y la evaluación de daños en las zonas impactadas.

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