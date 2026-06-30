¡De Cancún a Venezuela! Ella es Munek, la perrita que participa en labores de rescate tras los terremotos

Tras los devastadores terremotos que se registraron en Venezuela, grupos de rescate de varios países, incluyendo de México se sumaron a las labores de rescate de personas y animales que quedaron atrapados entre los escombros.

Los perros rescatistas que han acaparado la atención, se encuentran actualmente laborando para encontrar tanto sobrevivientes como víctimas mortales; entre ellos se encuentra Munek, una perrita originaria de Cancún.

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¿Quién es Munek?

La canina forma parte de la Brigada Internacional de Rescate de Cancún quienes junto a otros grupos se encuentran actualmente laborando tras los dos terremotos de Venezuela.

La canina de pelaje blanco y negro destaca por su gran olfato que le ha ayudado a ubicar sobrevivientes bajo los escombros, con el fin de ser rescatados por los rescatistas.

En redes sociales se han difundido videos y fotografías de Munek en el aeropuerto antes de partir con el equipo, como también laborando en los operativos de búsqueda y rescate en Venezuela con sus gafas y chaleco especial.