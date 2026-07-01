Venezuela declara 7 días de Duelo Nacional por víctimas de los terremotos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó Duelo Nacional por siete días tras los devastadores terremotos que dejaron pérdidas humanas, personas heridas, desaparecidas y comunidades afectadas en distintas regiones del país.

A través de un mensaje difundido en su cuenta de X, Rodríguez expresó solidaridad con las familias de las víctimas y afirmó que el gobierno venezolano mantendrá el acompañamiento a quienes enfrentan las consecuencias de la emergencia.

¿Qué dijo Delcy Rodríguez sobre los terremotos en Venezuela?

En su mensaje, la presidenta encargada señaló que Venezuela tiene “el alma rasgada” por las pérdidas humanas provocadas por los sismos.

También envió condolencias a las familias que perdieron a sus seres queridos y elevó oraciones por las personas heridas, desaparecidas y las comunidades dañadas.

Rodríguez sostuvo que el país atraviesa un momento de profunda tristeza y aseguró que las autoridades acompañarán a las personas afectadas por la tragedia.

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¿Cuándo inicia el Duelo Nacional en Venezuela?

La declaratoria de Duelo Nacional será por siete días y comenzará a partir de las 18:00 horas de este miércoles, de acuerdo con el mensaje publicado por Delcy Rodríguez.

La medida fue anunciada como homenaje a la memoria de las víctimas de los terremotos. Durante este periodo, el gobierno venezolano mantendrá actos de solidaridad y reconocimiento por las personas fallecidas.

En estos momentos de tristeza abrazamos a quienes sufren esta tragedia y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos y protegerlos. pic.twitter.com/eGOtAYk25u — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) July 1, 2026

¿Qué sigue tras la declaratoria de duelo?

El anuncio ocurre mientras continúan las labores de atención a damnificados, búsqueda de desaparecidos y apoyo a comunidades afectadas por los sismos.

Rodríguez reiteró que el gobierno mantendrá su compromiso de acompañar y proteger a quienes sufren por esta emergencia, en medio de una de las tragedias naturales más graves registradas recientemente en Venezuela.

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