Venezuela negocia con el FMI desbloquear activos tras terremotos; busca liquidez urgente

Venezuela y el Fondo Monetario Internacional (FMI) iniciaron conversaciones para desbloquear activos financieros del país y atender con mayor rapidez la emergencia provocada por los terremotos registrados hace dos semanas.

La portavoz del organismo, Julie Kozack, informó que el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez busca utilizar recursos disponibles dentro del FMI para responder a las consecuencias de los sismos, que dejaron miles de damnificados y daños severos en distintas regiones del país.

¿Qué fondos busca desbloquear Venezuela?

De acuerdo con el FMI, Venezuela cuenta con dos tipos de activos dentro del organismo: el tramo de reservas y los derechos especiales de giro, conocidos como DEG.

El tramo de reservas corresponde a una parte de la cuota nacional que puede retirarse de forma inmediata. Al 8 de julio, ese monto ascendía a casi 350 millones de dólares, según detalló Kozack.

Además, Venezuela mantiene alrededor de 4 mil 500 millones de dólares en DEG, que representan un derecho potencial para obtener monedas de libre uso, como dólares o euros, de otros aíses miembros.

Noticia Destacada ONU pide 296 millones de dólares para atender emergencia por terremotos en Venezuela

Delcy Rodríguez habló con Kristalina Georgieva

La presidenta interina Delcy Rodríguez sostuvo una llamada con Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, para revisar el uso del tramo de reservas como una fuente de liquidez rápida.

El objetivo del gobierno venezolano es contar con recursos inmediatos para financiar operaciones de emergencia, reconstrucción, atención a damnificados y restablecimiento de servicios básicos.

Terremotos aceleran acercamiento con el FMI

El acceso de Venezuela a sus activos en el FMI permanecía bloqueado desde la crisis de reconocimiento político durante el gobierno de Nicolás Maduro.

#9Jul | La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, habló con la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, para que el país pueda acceder a parte de sus activos retenidos por el organismo internacional para afrontar la emergencia por los… pic.twitter.com/QcFiwBPWMf — El Diario (@eldiario) July 9, 2026

Sin embargo, Caracas y el Fondo habían anunciado en abril la reanudación de relaciones, rotas desde 2019. Las negociaciones para normalizar el vínculo seguían en curso cuando ocurrieron los sismos.

Además del FMI, Rodríguez pidió liberar otros activos venezolanos retenidos en el extranjero, incluido oro depositado en el Banco de Inglaterra, valorado en mil 900 millones de dólares.

IO