Gilda Lozoya seguirá en libertad; jueza rechaza prisión preventiva solicitada por la FGR

Gilda Susana Lozoya, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, continuará su proceso penal en libertad luego de que una jueza federal rechazó la solicitud de prisión preventiva justificada presentada por la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante una nueva audiencia celebrada en el Reclusorio Norte, el Ministerio Público Federal buscó modificar las medidas cautelares impuestas previamente, al considerar que existía riesgo de fuga. Sin embargo, la jueza Nora Ileana García concluyó que los argumentos expuestos por la Fiscalía no aportaban elementos nuevos suficientes para endurecer la medida cautelar.

Cabe recordar que Gilda Susana Lozoya fue vinculada a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro de la investigación relacionada con el caso Agronitrogenados.

¿Qué argumentos presentó la FGR para solicitar prisión preventiva?

La Fiscalía sostuvo que la imputada representaba un riesgo de evasión de la justicia y presentó 18 nuevos datos de prueba para respaldar su petición.

Entre ellos señaló que Gilda Susana Lozoya realizó 75 viajes internacionales entre 2010 y 2019 y destacó que su viaje más reciente fue a Francia durante junio de este año, de donde regresó a México el pasado 1 de julio, días antes de su detención.

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Además, la FGR indicó que la procesada está relacionada con cinco domicilios distintos, que presuntamente carece de un arraigo domiciliario sólido, cuenta con una red de apoyo familiar y llegó a disponer de alrededor de dos millones de pesos en una cuenta bancaria.

Con esos elementos, la dependencia solicitó que enfrentara el proceso desde prisión.

La defensa rechaza las acusaciones

La defensa de Gilda Susana Lozoya calificó los argumentos de la Fiscalía como parciales e infundados.

Durante la audiencia, la propia imputada tomó la palabra para asegurar que siempre ha estado localizable para las autoridades y que ha cumplido con todas las obligaciones impuestas por el proceso judicial.

También afirmó que agentes de la Fiscalía han vigilado de manera constante el domicilio de sus padres y sostuvo que nunca ha intentado ocultarse.

"Estoy orgullosa de mi inocencia. Confío en Dios y en que usted haga lo correcto", expresó ante la jueza.

Permanecerá en libertad con medidas cautelares

Al resolver la solicitud, la jueza determinó que la FGR no acreditó nuevos factores de riesgo que justificaran modificar la medida cautelar previamente impuesta.

Por ello, Gilda Susana Lozoya continuará su proceso en libertad, aunque deberá cumplir diversas obligaciones, entre ellas portar un brazalete electrónico, presentarse a firmar de manera quincenal ante la autoridad correspondiente y mantener entregado su pasaporte.

⭕ Gilda Lozoya, seguirá su proceso en libertad por el caso Agronitrogenados.



La FGR buscaba que una jueza le impusiera prisión preventiva pero la solicitud fue rechazada al considerar que no se presentaron elementos nuevos.https://t.co/0XeJZbNevP — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) July 10, 2026

La juzgadora añadió que, aun cuando no advirtió un riesgo de fuga, el Estado cuenta con los mecanismos necesarios para localizar y detener a la imputada en caso de incumplir las condiciones impuestas.

La investigación contra Gilda Susana Lozoya forma parte del caso Agronitrogenados. La FGR la identifica como presunta prestanombres y beneficiaria de una empresa mediante la cesión de derechos realizada por su hermano, Emilio Lozoya, por lo que la señala de participar en operaciones para triangular recursos de procedencia ilícita.

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