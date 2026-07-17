Cadena de comida retira lechuga por brote de parásito en EU; más de mil 600 personas reportan ‘diarrea explosiva’

La cadena de restaurantes Taco Bell retiró de sus establecimientos en Estados Unidos un lote de lechuga iceberg rallada luego de que autoridades sanitarias vincularan ese ingrediente con un brote de ciclosporiasis (diarrea explosiva), una enfermedad intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis.

La investigación es encabezada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que analizan la distribución del producto en distintos establecimientos de la cadena ubicados en cinco estados del país.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el brote se relaciona con la lechuga servida en restaurantes de Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental, donde cientos de personas reportaron síntomas gastrointestinales después de consumir alimentos en esos establecimientos.

FDA y CDC investigan el origen de la lechuga contaminada

Los CDC informaron que identificaron a un proveedor ubicado en México como origen de la lechuga utilizada por Taco Bell. Diversos medios estadounidenses señalaron que se trataría de la empresa Taylor Farms, aunque las autoridades continúan con las investigaciones para confirmar el alcance de la distribución del producto.

Las autoridades sanitarias mantienen comunicación con el proveedor para determinar si la lechuga iceberg rallada fue enviada a otros restaurantes o cadenas comerciales dentro de Estados Unidos.

Además, los CDC precisaron que también investigan otros casos de ciclosporiasis registrados en el país que, hasta ahora, no tendrían relación con este brote.

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Más de mil 600 personas enfermaron y 94 fueron hospitalizadas

Según la información difundida por los CDC, mil 664 personas reportaron haber consumido alimentos en restaurantes Taco Bell antes de presentar síntomas compatibles con la enfermedad.

Como consecuencia del brote, 94 personas requirieron hospitalización por la llamada diarrea explosiva, aunque las autoridades no han informado sobre fallecimientos relacionados con estos casos.

Ante esta situación, Taco Bell aseguró que la salud de sus clientes es una prioridad y anunció el retiro inmediato del proveedor involucrado, pese a que hasta el momento no existe una orden oficial para hacerlo.

La empresa indicó, mediante un comunicado, que reemplazará al suministrador de la lechuga en un plazo aproximado de 24 horas como medida preventiva.

¿Qué es la ciclosporiasis y cuáles son sus síntomas?

La ciclosporiasis o diarrea explosiva es una infección intestinal provocada por el parásito Cyclospora cayetanensis, el cual suele transmitirse mediante alimentos o agua contaminados.

Entre los principales síntomas destacan diarrea intensa y frecuente, pérdida de apetito, disminución de peso, dolor e inflamación abdominal, náuseas, fatiga, fiebre baja y vómito.

The CDC has linked an explosive illness outbreak to shredded iceberg lettuce served at Taco Bell.



More than 1,600 people who got sick reported eating at Taco Bell locations in five states, and the FDA says its investigation traced the lettuce to a single supplier in Mexico.… pic.twitter.com/4sWRu3hNGP — Fox News (@FoxNews) July 17, 2026

Las autoridades sanitarias recomendaron a las personas que hayan consumido alimentos en los establecimientos involucrados y presenten alguno de estos síntomas acudir a un médico para recibir atención y evitar complicaciones.

Mientras continúan las investigaciones, la FDA y los CDC buscan determinar si el producto contaminado llegó a otros puntos de distribución, con el objetivo de prevenir nuevos casos del brote.

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