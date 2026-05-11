Ahora un brote de norovirus en crucero “Caribbean Princess” deja más de 100 enfermos

El crucero “Caribbean Princess” enfrenta una emergencia sanitaria tras la detección de un brote de norovirus que dejó más de 100 personas enfermas durante su travesía por el Caribe.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), 102 pasajeros y 13 miembros de la tripulación reportaron síntomas gastrointestinales.

La embarcación, operada por Princess Cruises, realizó un viaje del 28 de abril al 11 de mayo y el brote fue notificado oficialmente al programa de sanidad de embarcaciones de los CDC el 7 de mayo. Entre los principales síntomas reportados estuvieron diarrea y vómito, cuadros asociados con el norovirus.

¿Qué pasó en el crucero “Caribbean Princess”?

El brote obligó a reforzar los protocolos sanitarios dentro del crucero para reducir el riesgo de contagio entre pasajeros y tripulación. La empresa incrementó las labores de limpieza y desinfección en áreas comunes, camarotes y zonas de mayor contacto.

Además, las personas enfermas fueron aisladas y recibieron atención del personal médico a bordo. Al resto de los viajeros se les pidió extremar medidas de higiene, como el lavado frecuente de manos y evitar el contacto directo con personas con síntomas.

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¿Qué es el norovirus y cómo se contagia?

El norovirus es un virus altamente contagioso que causa gastroenteritis aguda. Puede transmitirse por alimentos o agua contaminada, contacto con superficies infectadas o cercanía con una persona enferma.

Aunque la mayoría de los casos no se consideran graves, el principal riesgo es la deshidratación, especialmente en adultos mayores, menores de edad o personas con condiciones de salud previas. Por ello, el monitoreo médico resulta clave cuando se presentan vómitos, diarrea, náuseas o dolor abdominal.

Over 100 people have been affected by a norovirus outbreak aboard the Caribbean Princess cruise on a voyage that started in late April, a CDC report says.



102 of 3,116 passengers (3.3%) and 13 of 1,131 crew members (1.2%) were reported ill, with symptoms including diarrhea and… pic.twitter.com/Fp5UUxXIAY — Fox News (@FoxNews) May 9, 2026

¿Qué medidas tomaron las autoridades sanitarias?

Los CDC mantienen vigilancia sobre el caso a través de su Programa de Sanidad en Embarcaciones. Como parte de la respuesta, se solicitó reforzar la desinfección, aislar a los afectados, revisar los procedimientos de manejo de alimentos y recolectar muestras para confirmar el origen del brote.

El caso del “Caribbean Princess” vuelve a colocar bajo atención los riesgos sanitarios en cruceros, donde los espacios cerrados y la convivencia constante pueden facilitar la propagación de virus gastrointestinales.

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