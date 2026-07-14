Yucatán registra 327 nuevos casos de VIH y mantiene tendencia al alza

El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) mantiene una tendencia ascendente en Yucatán.

Durante el primer semestre del 2026, se confirmaron 327 nuevos casos, 67 más que en el mismo periodo del año pasado, lo que representa un incremento de 25.8 por ciento, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico correspondiente a la semana 26, que emite el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave).

Con corte al 4 de julio, Yucatán se ubicó como la segunda entidad de la Península con mayor número de nuevos diagnósticos, sólo por debajo de Quintana Roo, que acumuló 515 casos, mientras Campeche reportó 72, lo que mantiene a la región entre las de mayor incidencia de nuevos contagios en el sureste del país.

El comportamiento de la epidemia continúa concentrándose principalmente en los hombres. De los 327 casos confirmados en Yucatán durante 2026, 293 corresponden a pacientes masculinos y 34 a mujeres, por lo que casi nueve de cada diez diagnósticos fueron detectados en varones.

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Especialistas en salud han señalado que el incremento de diagnósticos puede estar relacionado con una mayor cobertura de pruebas de detección; sin embargo, el aumento sostenido también refleja que el VIH continúa siendo uno de los principales desafíos de salud pública en la entidad.

Detección y campañas

La detección oportuna sigue siendo uno de los factores más importantes para controlar esta enfermedad, ya que permite al paciente iniciar el tratamiento antirretroviral de manera temprana, mejorar la calidad de vida de las personas que viven con el virus y disminuir significativamente el riesgo de transmisión.

Ante este panorama, expertos insisten en reforzar las campañas de prevención, ampliar el acceso a pruebas rápidas y combatir el estigma que todavía dificulta que muchas personas acudan a realizarse un diagnóstico oportuno.

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A nivel nacional, el Sinave reportó 8 mil 589 casos confirmados de infección por VIH durante las primeras 26 semanas del 2026, frente a 8 mil 311 registrados en el mismo periodo del 2025.

Un reto de salud pública

Aunque el incremento de diagnósticos puede estar asociado a una mayor cobertura de pruebas de detección, el crecimiento respecto al primer semestre del 2025 evidencia que el VIH continúa siendo uno de los principales desafíos de salud pública en Yucatán, donde especialistas han insistido en reforzar la prevención, ampliar el acceso a pruebas oportunas y combatir el estigma que aún rodea a la enfermedad.