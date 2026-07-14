OMS alerta que brote de ébola en el Congo está fuera de control: 80% de los nuevos casos no tiene origen identificado

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el brote de ébola en la República Democrática del Congo se ha convertido en el tercero más grande registrado y avanza a una velocidad superior a la capacidad de respuesta de las autoridades sanitarias.

Hasta el 11 de julio, el país africano había notificado mil 926 casos confirmados y 702 fallecimientos, según el balance presentado por el organismo. Sin embargo, la cifra real de contagios podría ser entre dos y cuatro veces mayor debido a las dificultades para detectar a todas las personas infectadas.

El brote, causado por la variante Bundibugyo del virus, comenzó en mayo y se ha extendido principalmente por el este del país, una región afectada por pobreza, desplazamientos, conflictos armados y limitaciones de acceso a servicios médicos.

¿Por qué la OMS considera que el brote de ébola está descontrolado?

Chikwe Ihekweazu, director ejecutivo del Programa de Gestión de Emergencias Sanitarias de la OMS, explicó que cerca del 80 por ciento de los nuevos pacientes no figuraba en las listas de contactos vigilados.

Esta situación significa que la mayoría de los contagios procede de cadenas de transmisión desconocidas, lo que dificulta localizar a las personas expuestas, aislarlas y detener la propagación.

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Otro factor preocupante es que numerosos pacientes mueren dentro de sus comunidades sin haber recibido atención en un centro sanitario. Además de impedir un diagnóstico oportuno, estos fallecimientos aumentan el riesgo de transmisión entre familiares y personas que participan en los entierros.

La OMS pidió reforzar la búsqueda de contactos, acercar los servicios médicos a las comunidades y recuperar la confianza de la población en los centros de atención.

Respuesta sanitaria crece, pero sigue siendo insuficiente

El organismo reconoció avances en la capacidad instalada. Actualmente existen más de 700 camas para atender a pacientes con ébola y el número de laboratorios capaces de confirmar diagnósticos pasó de uno a 14.

También se capacita a más de 21 mil trabajadores comunitarios y se han mejorado los protocolos para realizar entierros seguros y dignos, una medida fundamental porque los cuerpos de las personas fallecidas permanecen altamente contagiosos.

Pese a estos avances, el número de infecciones continúa creciendo con rapidez. La variante Bundibugyo no cuenta con una vacuna ni con un tratamiento específico autorizado, aunque ya comenzaron ensayos clínicos con medicamentos experimentales.

Ebola disease is rare but can be serious.



What you need to know:

- how it spreads,

- the symptoms,

- the treatment and,

- the latest clinical trials for Bundibugyo virus. pic.twitter.com/4BxF9vYixp — World Health Organization (WHO) (@WHO) July 14, 2026

OMS advierte falta de recursos para contener la epidemia

La respuesta internacional también enfrenta un déficit financiero. La OMS solicitó 115 millones de dólares para sostener sus operaciones, pero únicamente había recibido alrededor del 40 por ciento de esa cantidad.

La falta de recursos limita la contratación de personal, el traslado de muestras, la apertura de centros de atención y el seguimiento de contactos en comunidades alejadas.

El organismo advirtió que, sin mayor financiamiento y una detección más temprana, el brote podría continuar extendiéndose dentro del Congo y hacia países vecinos. La emergencia ya alcanzó Uganda y fue clasificada como una amenaza sanitaria internacional debido a su rápida expansión y a las dificultades para controlar las cadenas de contagio.

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