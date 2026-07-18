Sergio "Zipo" Nápoles se declara listo para dirigir a Ejidatarios Bonfil en la temporada 2026

Sergio “Zipo” Nápoles levantó la mano en señal de estar listo para tomar las riendas del equipo Ejidatarios Bonfil, en la temporada 2026 de la TDP MX, club del cual destacó el gran talento joven cancunense.

“Estoy muy contento de regresar a la dirección técnica del plantel, yo siempre he creído en el talento cancunense, en los jóvenes de la ciudad, porque son muy habilidosos”, expresó en entrevista el timonel del club bonfileño.

Agregó que ahora en su nueva temporada con el club de la Liga TDP MX le está apostando a la juventud, después de recordar que a su paso por el club Atlante como joven le dieron la oportunidad de crecer en el conjunto, ahora en la Primera División del fútbol mexicano.

“Siempre estoy a favor de darles la oportunidad a los jóvenes, porque también fui joven y estuve como ellos luchando porque se mediera una oportunidad”, explicó el entrevistado.

Destacó que en la pasada visoria que realizó el club tuvieron una gran asistencia de 100 jóvenes, de los cuales reconoció que muchos le llenaron el ojo.

“Estamos muy contentos, porque en nuestra visoria para captar talentos no llegaron 100 jóvenes, todos dispuestos a ganarse un lugar en el club, por loque de ellos escogimos 25, que aunados al plantel que ya tenemos nuestro club estará completo”, explicó.

Sobre el club ejidatario, el estratega reconoció que tiene una gran tradición y apoyo de su gente, por lo que siempre se tiene que mantener esa jerarquía también en la cancha.

“Bonfil es un equipo grande aquí en la zona, por lo que tenemos que hacerlo crecer y que en casa pese y siempre proponer los partidos, por lo que en esta temporada queremos hacer grandes cosas ayudados por el trabajo en equipo lo lograremos”, adelantó.

Sobre sus planes para esta temporada; el timonel adelantó que es pasar de la barrera de los 16avos de final en la liga.

“Lo primero es calificar al club a la liguilla y de ahí pasar esa barrera de los 16 avos, para ello tenemos un gran plantel de jugadores tantos como los grandes y chicos que pide la liga por los menores en la cancha, por lo que esperamos lograr nuestra meta”, adelantó.

El ex jugador de los Potros de Hierro del Atlante adelantó que este fin de semana realizarán un cuadrangular, en el cual han invitado a equipos de la TDP MX a jugar en su Parcela, competencia con la que arrancarán su pretemporada.

“Talento tenemos, por lo que ya vamos a trabajar la pretemporada con un interescuadras en nuestro campo este fin de semana y en esta definiremos nuestro plantel, con el que vamos a arrancar”, adelantó.

Finalmente, “Zipo” Nápoles pidió a la fanaticada que no deje de apoyar a su club en esta nueva temporada de la Liga Nacional Juvenil.

“Les pido que nos apoyen, porque los jugadores al ver las gradas llenas se motivan y eso hacen que dejen todo en la cancha, por lo que les pido que mantengan ese apoyo que nos han dado que nosotros sabremos corresponderles”, concluyó. .