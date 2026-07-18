Ébola en África: brote en República Democrática del Congo deja 864 muertos y más de 2 mil contagios confirmados

La epidemia de ébola que afecta a la República Democrática del Congo (RDC) continúa avanzando y ya suma 864 personas fallecidas y 2 mil 181 casos confirmados, de acuerdo con el reporte más reciente difundido por el Gobierno del país africano.

Las cifras corresponden a información recopilada hasta el 16 de julio, poco más de dos meses después de que las autoridades sanitarias declararan oficialmente el brote el pasado 15 de mayo.

Con estos datos, la tasa de letalidad de la enfermedad alcanza actualmente el 39.6 por ciento, reflejando el alto impacto que mantiene el virus en las regiones afectadas.

El Ministerio de Comunicación y Medios de la RDC informó que durante las últimas 24 horas se confirmaron 56 nuevos contagios y 36 defunciones adicionales, lo que evidencia que la transmisión continúa activa pese a las medidas implementadas por las autoridades.

Cientos de pacientes permanecen hospitalizados

El informe oficial detalla que 722 personas permanecen en aislamiento o bajo atención médica debido a la enfermedad, mientras que 412 pacientes lograron recuperarse tras recibir tratamiento.

Las autoridades también destacaron que las labores de rastreo epidemiológico mantienen un avance del 66.9 por ciento, una estrategia considerada fundamental para identificar posibles cadenas de contagio y reducir la propagación del virus.

Noticia Destacada Brote de ébola se agrava en República Democrática del Congo: suben a 625 los muertos

Los equipos de respuesta sanitaria continúan desarrollando acciones de vigilancia, diagnóstico oportuno, atención clínica especializada y seguimiento de personas que han tenido contacto con casos confirmados.

Provincias del este concentran la mayor parte de los casos

El brote afecta principalmente a las provincias orientales de Ituri, considerada el epicentro de la epidemia, así como Kivu del Norte, Kivu del Sur y Haut-Uele. Asimismo, las autoridades confirmaron la presencia de casos en la provincia de Tshopo, ubicada en la zona centro-norte del país.

El Gobierno congoleño aseguró que mantiene desplegados equipos especializados para fortalecer la vigilancia epidemiológica y evitar que la enfermedad continúe expandiéndose hacia otras regiones.

Uganda avanza hacia el control del brote

Mientras la situación continúa siendo crítica en la República Democrática del Congo, el panorama es distinto en la vecina Uganda, donde las autoridades sanitarias dieron de alta al último paciente que permanecía hospitalizado por ébola.

Ese país registró un total de 20 casos confirmados, de los cuales 15 fueron importados desde territorio congoleño. Además, se reportaron dos fallecimientos asociados a la enfermedad.

864 muertos y más de 2.000 casos confirmados por el brote de ébola en el Congohttps://t.co/gMneFi2mvh pic.twitter.com/TTYnaZ7MPL — Observa 360 (@Observa360) July 18, 2026

Tras no registrar nuevos contagios, Uganda inició el periodo de 42 días de vigilancia epidemiológica, requisito establecido por los organismos internacionales de salud para declarar oficialmente el fin de un brote de ébola.

Las autoridades sanitarias internacionales mantienen un monitoreo permanente sobre la evolución de la epidemia en África central, debido al riesgo de nuevos contagios transfronterizos y al elevado nivel de transmisión que aún presenta el brote en la República Democrática del Congo.

IO