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Papa León XIV llama a frenar el uso de la religión con fines políticos y militares

El Papa León XIV pidió rechazar la utilización del nombre de Dios para intereses militares, políticos y económicos, y llamó a fortalecer el diálogo interreligioso frente a los conflictos y el extremismo.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

9 de may de 2026

2 min

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Papa León XIV
Papa León XIV / AP

El Papa León XIV reiteró este sábado su llamado a impedir cualquier uso de la religión con fines políticos, militares o económicos durante una audiencia celebrada en el Vaticano con representantes de la comunidad musulmana de Senegal.

En su mensaje, el pontífice sostuvo que cristianos y musulmanes comparten la responsabilidad de enfrentar las injusticias globales y promover acciones orientadas a la paz y la convivencia.

El obispo de Roma subrayó la necesidad de rechazar toda forma de manipulación del nombre de Dios para justificar intereses particulares o conflictos armados.

Vaticano insiste en fortalecer el diálogo interreligioso

Durante el encuentro, Papa León XIV destacó que el diálogo entre religiones representa una herramienta fundamental para disminuir tensiones internacionales y construir condiciones de paz duradera.

Asimismo, pidió condenar cualquier forma de discriminación o persecución basada en motivos raciales, religiosos o de origen étnico, además de respaldar a las minorías que enfrentan violencia o exclusión.

El secretario Marco Rubio, quien es católico, llegó al Palacio Apostólico para sostener una audiencia privada con León XIV

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“El mundo necesita una diplomacia y un diálogo religioso basados en la paz, la justicia y la verdad”, expresó el pontífice ante la delegación senegalesa.

Papa advierte sobre extremismo y crisis humanitarias en África

El líder de la Iglesia católica recordó también su reciente gira por África realizada en abril, que incluyó visitas a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.

En ese contexto, evocó su mensaje pronunciado en Bamenda, Camerún, donde advirtió sobre los riesgos de utilizar la religión para beneficio político o ideológico.

El pontífice señaló que distintos países africanos continúan enfrentando conflictos armados, crisis humanitarias, desigualdad social y un aumento del extremismo violento.

Además, alertó sobre el crecimiento de los flujos migratorios y de refugiados, así como el avance de discursos de odio que afectan la cohesión social y debilitan valores éticos y espirituales, especialmente entre jóvenes.

León XIV llama a defender la paz y la convivencia

El papa insistió en que las distintas comunidades religiosas deben trabajar conjuntamente para promover el respeto mutuo, la reconciliación y la defensa de la dignidad humana.

Las declaraciones del pontífice se producen en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, conflictos armados y debates sobre migración, intolerancia religiosa y radicalización en diversas regiones del mundo.

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