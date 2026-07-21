Terremotos en Venezuela dejan 5 mil 278 muertos; aumentan víctimas y daños a casi un mes

El número de personas muertas por los dos terremotos que golpearon Venezuela el pasado 24 de junio aumentó a 5 mil 278, después de que las autoridades incorporaron 70 fallecimientos al balance oficial.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, dio a conocer la actualización este lunes 20 de julio. El reporte mantiene en 16 mil 740 la cantidad de heridos y contabiliza a 17 mil 907 personas que perdieron sus viviendas por el desastre.

Los movimientos telúricos, de magnitudes 7.2 y 7.5, afectaron principalmente el norte del país y se convirtieron en una de las emergencias naturales con mayor número de víctimas registradas en Venezuela durante el último siglo.

¿Cuántas personas fueron afectadas por los terremotos en Venezuela?

De acuerdo con las cifras difundidas por las autoridades venezolanas, 23 mil 587 personas permanecen alojadas en 107 campamentos temporales habilitados tras la emergencia.

El Gobierno también informó que 128 mil 324 familias recibieron algún tipo de atención, como alimentos, servicios médicos, alojamiento o evaluación de daños en sus comunidades.

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El balance oficial registra 856 edificios con afectaciones estructurales y 190 inmuebles colapsados. Asimismo, los organismos de vigilancia sísmica contabilizaron mil 405 réplicas desde el doble terremoto ocurrido el 24 de junio.

Las operaciones de búsqueda, retiro de escombros e identificación de víctimas continúan en las zonas afectadas. El estado costero de La Guaira figura entre los territorios con mayores daños y número de fallecimientos.

Gobierno inicia entrega de viviendas a damnificados

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó la entrega de las primeras viviendas para más de 240 familias que perdieron sus hogares.

La administración venezolana prometió realizar entregas mensuales y alcanzar una meta de 4 mil viviendas antes de diciembre de 2026. Para 2027, el Gobierno prevé recuperar y entregar más de 10 mil unidades mediante la rehabilitación de edificios que permanecían inconclusos.

El Ministerio de Ecosocialismo calculó que los terremotos dejaron alrededor de 2 millones 106 mil toneladas de escombros. La estimación fue elaborada junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

De acuerdo al último balance oficial ofrecido por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se elevó la cifra de fallecidos a 5.278. Más detalles: https://t.co/0D1FY1tEiI pic.twitter.com/6nQFd6zXMh — Televen (@Canal_Televen) July 21, 2026

Aumenta preocupación por personas desaparecidas

Aunque las autoridades actualizan de manera constante el número de muertos, continúa la incertidumbre sobre las personas cuyo paradero no ha sido confirmado.

Familias y organizaciones ciudadanas han denunciado problemas en los registros de hospitales, refugios y morgues, situación que dificulta establecer cuántas personas permanecen desaparecidas tras el desastre.

La emergencia mantiene a miles de venezolanos en campamentos y viviendas provisionales, mientras las autoridades avanzan en la demolición de inmuebles con daños, la limpieza de las zonas afectadas y los planes de reconstrucción.

IO