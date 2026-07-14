NASA revela desplazamiento de hasta 60 centímetros tras los terremotos en Venezuela

La NASA informó que la violenta ruptura de una falla geológica desplazó hasta 60 centímetros la superficie terrestre durante los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 registrados el pasado 24 de junio en Venezuela.

El análisis permitió conocer con mayor precisión la trayectoria de la fractura que provocó daños en Caracas y La Guaira, las zonas más afectadas por el desastre.

La agencia espacial estadounidense obtuvo los datos mediante el satélite NISAR, colocado en órbita para detectar variaciones en la superficie del planeta con precisión milimétrica.

Los movimientos telúricos causaron daños en miles de edificios, dejaron a más de 17 mil personas sin vivienda y provocaron una emergencia humanitaria que todavía requiere apoyo internacional.

¿Cómo se desplazó la falla durante los terremotos en Venezuela?

De acuerdo con el reporte de la NASA, la ruptura comenzó cerca de la localidad de Morón, continuó por una zona marina y volvió a ingresar a tierra firme en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que presta servicio a Caracas.

Uno de los mayores desplazamientos fue detectado al sur de la terminal aérea, donde el terreno se movió hasta 60 centímetros.

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La falla pertenece a una red de fracturas situada en el límite entre la placa del Caribe, al norte, y la placa Sudamericana, al sur. En esa zona se acumuló tensión durante un periodo prolongado hasta que la corteza terrestre se fracturó.

Las imágenes satelitales analizadas después de los sismos también mostraron amplias áreas con probables daños estructurales en la costa central y en la conexión urbana entre La Guaira y Caracas.

NISAR activó por primera vez su sistema de respuesta urgente

La magnitud de la emergencia llevó a la NASA a activar por primera vez el mecanismo de respuesta rápida del satélite NISAR para estudiar un terremoto de gran intensidad.

Este sistema permite procesar y entregar información entre 12 y 24 horas después de obtener los datos. Los mapas ayudan a los equipos de emergencia a identificar las zonas con mayores deformaciones y a decidir dónde concentrar inspecciones, personal y recursos.

Dos fuertes terremotos sacudieron el norte de Venezuela el 24 de junio. Este mapa utiliza datos del satélite Radar de Apertura Sintética (NISAR, por sus siglas en inglés), una misión de @NASAEarth en colaboración con @isro, antes y después de los sismos. El mapa aporta… pic.twitter.com/biMnZoGepS — NASA en español (@NASA_es) July 13, 2026

Terremotos dejan miles de víctimas y más de mil réplicas

El balance difundido por autoridades venezolanas reporta miles de muertes, 16 mil 740 personas heridas y más de 17 mil 900 habitantes sin vivienda. Medios internacionales situaron el número de fallecimientos por encima de 4 mil 300 durante los días previos a la publicación del nuevo análisis.

Desde el 24 de junio también se han registrado más de mil 200 réplicas. Las autoridades mantienen la vigilancia sísmica y las labores de recuperación ante el riesgo que representan los edificios dañados, los deslizamientos y las posibles nuevas sacudidas.

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