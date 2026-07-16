ABC revela plan de administración temporal de EU en Venezuela tras terremotos; buscaría impulsar una transición política

Un reporte publicado por el diario español ABC asegura que Estados Unidos analiza la posibilidad de establecer una administración temporal en Venezuela tras los terremotos que afectaron al país el pasado 24 de junio, con el objetivo de coordinar las labores de reconstrucción y crear condiciones para una transición política.

De acuerdo con la información del medio, el proyecto contempla una intervención de carácter civil enfocada en la rehabilitación de infraestructura estratégica y el fortalecimiento institucional. Sin embargo, hasta el momento el Gobierno de Estados Unidos no ha confirmado oficialmente la existencia de ese plan, ni ha anunciado una decisión en ese sentido.

El supuesto programa se daría en un contexto en el que Venezuela enfrenta una de las mayores emergencias de su historia reciente, tras los dos sismos que provocaron miles de víctimas y daños severos en viviendas, carreteras, puertos, hospitales y servicios básicos.

¿Qué plantea el supuesto plan de Estados Unidos para Venezuela?

Según la publicación de ABC, la administración temporal estaría integrada por alrededor de 3 mil especialistas civiles en áreas como ingeniería, logística, energía, planeación territorial y reconstrucción.

El reporte añade que el proyecto contaría con una inversión inicial cercana a 3 mil millones de dólares, recursos destinados a rehabilitar carreteras, puertos, aeropuertos, redes eléctricas, sistemas de agua potable e infraestructura pública afectada por los terremotos.

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La propuesta también incluiría la coordinación de programas de recuperación económica y el restablecimiento de servicios esenciales para la población.

No obstante, las autoridades estadounidenses no han emitido un pronunciamiento que confirme esos detalles ni el eventual despliegue de personal en territorio venezolano.

El objetivo sería facilitar una transición política

Además de la reconstrucción, el diario español sostiene que uno de los propósitos centrales sería generar condiciones para una transición política mediante la celebración de elecciones democráticas.

De acuerdo con esa versión, el eventual esquema aún carece de un marco jurídico definitivo y enfrenta diferencias respecto a la forma en que podría implementarse.

Entre los asuntos que, según el reporte, siguen abiertos figuran los acuerdos sobre la organización de elecciones, la situación de los presos políticos, el regreso de exiliados y la participación de los distintos sectores políticos del país.

El propio informe señala que las diferencias entre el chavismo y la oposición representan uno de los principales obstáculos para concretar cualquier mecanismo de transición.

#ABCrecomienda ✍️ EE.UU. planea desplegar 3.000 técnicos y asumir la administración temporal de Venezuelahttps://t.co/LYaaIUjlMn — ABC.es (@abc_es) July 16, 2026

Venezuela enfrenta una reconstrucción tras los terremotos

Los terremotos del 24 de junio provocaron daños generalizados en infraestructura y servicios públicos, además de una crisis humanitaria que mantiene labores de reconstrucción en varias regiones del país.

Organismos internacionales estiman pérdidas multimillonarias y continúan las evaluaciones sobre el impacto del desastre.

En paralelo, el gobierno venezolano y sectores de la oposición anunciaron recientemente una agenda de trabajo para impulsar la reconstrucción nacional y abordar reformas políticas, en un proceso que cuenta con respaldo internacional.

Hasta ahora, la información sobre una eventual administración temporal estadounidense proviene del reporte publicado por el diario ABC y no ha sido confirmada oficialmente por Washington ni por las autoridades venezolanas.

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