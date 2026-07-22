Presidente Trump pide inmunidad para Delcy Rodríguez ante demanda por torturas y secuestros en Florida

La Administración del presidente Donald Trump solicitó a la justicia de Estados Unidos reconocer la inmunidad de Delcy Rodríguez dentro de una demanda civil relacionada con presuntos secuestros, torturas y actos terroristas cometidos durante el Gobierno de Nicolás Maduro.

El Departamento de Justicia presentó ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida un escrito para que Rodríguez quede fuera del proceso debido a su condición de presidenta interina de Venezuela, reconocida por Washington desde el 5 de marzo de 2026.

La petición sostiene que, como jefa de Estado extranjera en funciones, Rodríguez tiene inmunidad frente a la jurisdicción de los tribunales estadounidenses mientras permanezca en el cargo.

¿Por qué Trump pidió inmunidad para Delcy Rodríguez?

El Departamento de Estado consideró que mantener el proceso contra la mandataria venezolana podría tener consecuencias para la política exterior de Estados Unidos.

En una carta fechada el 11 de junio, no el 11 de julio como señalaron algunos reportes, el entonces asesor jurídico del Departamento de Estado, Reed Rubinstein, pidió al Departamento de Justicia que presentara una “sugerencia de inmunidad” ante el tribunal de Miami.

Noticia Destacada Trump habría frenado regreso de María Corina Machado a Venezuela tras terremotos, revela WSJ

El documento señala que corresponde al Poder Ejecutivo estadounidense determinar quién es reconocido como jefe de Estado y qué funcionarios extranjeros reciben inmunidad judicial. La Embajada de Venezuela en Washington también pidió que se certificara la protección de Rodríguez.

El Departamento de Justicia sostiene que esta decisión forma parte de las facultades constitucionales del presidente de Estados Unidos para conducir las relaciones internacionales.

¿De qué acusan a Delcy Rodríguez en Florida?

La demanda fue presentada por Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar José Marval, tres ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela durante 2022.

El tribunal concluyó que fueron mantenidos como rehenes y sometidos a torturas para presionar a Washington a liberar al empresario colombiano Alex Saab, señalado como operador financiero del chavismo.

Los demandantes denunciaron golpizas, descargas eléctricas, aislamiento y otros abusos durante su cautiverio. Fueron liberados en 2023 mediante un intercambio entre Estados Unidos y Venezuela.

#ÚLTIMAHORA | El Gobierno de Donald Trump pide a la fiscalía dar inmunidad judicial a Delcy Rodríguez en Estados Unidos. pic.twitter.com/gm1h8kh4uo — EFE Noticias (@EFEnoticias) July 21, 2026

Juez ordenó indemnización de 314 millones de dólares

El juez federal Darrin Gayles ordenó el pago de 314 millones de dólares a favor de las víctimas. La sentencia alcanzó a Nicolás Maduro, Alex Saab, el denominado Cártel de los Soles y otros funcionarios venezolanos.

Delcy Rodríguez figuró originalmente entre las personas demandadas, pero quedó fuera del fallo mientras se resuelve formalmente la petición de inmunidad. El tribunal todavía debe emitir una orden definitiva para desestimar el proceso en su contra.

La solicitud muestra el acercamiento entre Washington y el Gobierno interino venezolano después de la captura de Maduro el 3 de enero de 2026. La Administración Trump ha incrementado la cooperación con Rodríguez, pese a que ella formó parte del anterior Gobierno y fue sancionada por Estados Unidos durante el primer mandato del republicano.

IO