Europa arde: incendios rompen récords en Francia y España y obligan a evacuar a miles

Francia y España enfrentan una emergencia por los incendios forestales que permanecen activos en distintas regiones y que ya provocaron evacuaciones masivas, cierres de carreteras y el despliegue de miles de efectivos.

En territorio francés, el fuego consumió cerca de 98 mil hectáreas desde comienzos de 2026. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, calificó la cifra como un récord histórico y advirtió que todavía existen varios incendios fuera de control, principalmente en Gironda, Las Landas y Var.

La situación también se agravó en España. Las autoridades reportaron más de 131 mil hectáreas afectadas durante el año, una superficie superior a la media anual registrada durante la última década.

Incendios en Francia dejan más de 197 mil evacuados

El incendio de Gironda, en el suroeste francés, obligó a evacuar a alrededor de 167 mil personas. A esa cifra se suman unas 30 mil que tuvieron que abandonar sus viviendas en Las Landas, por lo que el total supera las 197 mil.

Las autoridades también ordenaron la salida preventiva de habitantes de siete municipios próximos a Burdeos ante el avance de las llamas. El principal foco se ubicaba a unos 30 kilómetros de la ciudad y había destruido más de 32 mil hectáreas.

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El Gobierno francés anunció el envío de más recursos militares y de emergencia. La magnitud de la crisis incluso llevó a los organizadores del Tour de Francia a reducir el recorrido de su última etapa para liberar personal y medios destinados al combate de los incendios.

España supera las 131 mil hectáreas quemadas

España contabilizó 32 grandes incendios forestales durante 2026, frente a siete registrados en el mismo periodo del año anterior. En 2025, las llamas habían afectado poco más de 24 mil hectáreas durante esos meses.

Dos de los focos más graves permanecían activos entre las provincias de Madrid y Ávila. Debido a su cercanía y dimensiones, las autoridades decidieron unificar el mando operativo para tratarlos como una sola emergencia.

Decenas de miles de residentes fueron evacuados o confinados ante el avance de las llamas, mientras los servicios de emergencia mantenían vigilancia sobre el viento y las altas temperaturas.

Face à l’ampleur exceptionnelle des feux de forêt qui frappent notre pays, la solidarité européenne est au rendez-vous.



Grâce au mécanisme européen de protection civile, notre dispositif est renforcé par un groupe d’intervention feux de forêt roumain (40 personnels), un Canadair… — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) July 25, 2026

Pedro Sánchez pide un pacto contra la emergencia climática

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visitó la zona afectada en la sierra oeste de Madrid y afirmó que la prioridad era proteger vidas y contener el avance del fuego.

Sánchez insistió en la creación de un pacto de Estado contra la emergencia climática y pidió que las instituciones públicas adopten decisiones con base en la evidencia científica.

A quarter of a million people have been evacuated so far as wildfires rage across Europe after record heatwaves, from as far north as #Norway down through #France, #Spain & #Italy. This isn't a drill. This is the new climate reality. Urgent mitigation & adaptation are required. pic.twitter.com/Rv3r3T0YYf — Peter Dynes (@PGDynes) July 25, 2026

El mandatario advirtió que las más de 130 mil hectáreas quemadas en lo que va del año ya superan el promedio anual de la última década, estimado en 100 mil hectáreas. También ofreció apoyo del Gobierno central para la reconstrucción de los municipios afectados.

Los equipos de emergencia mantienen las labores de extinción en ambos países, mientras las autoridades advierten que la evolución dependerá de las temperaturas, la humedad y los cambios en la dirección del viento.

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