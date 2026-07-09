Reportan al menos 12 muertos en incendio forestal en el sur de España

Al menos 12 personas murieron en un incendio forestal cerca de Almería, en el sur de España, el jueves por la noche, informaron el viernes las autoridades regionales, mientras una ola de calor afectaba grandes extensiones del país.

Las muertes se produjeron en la aldea de Bédar, indicó el gobierno regional en un comunicado, en el que señaló que algunas de las víctimas fueron encontradas en vehículos.

Las autoridades habían informado inicialmente de seis fallecidos en el fuego, pero posteriormente elevaron la cifra a 12 "al confirmarse el fallecimiento de otras seis personas en la zona del incendio" de Los Gallardos.

El responsable regional de emergencias, Antonio Sanz, calificó lo sucedido como "una tragedia sin precedentes" y añadió en el comunicado que "el dolor es inmenso".

Unos 150 bomberos, apoyados por cinco camiones cisterna combatían el incendio declarado el jueves por la noche mientras las temperaturas se disparaban.

El fuego causó heridas al menos a seis personas, entre ellas una mujer que sufrió quemaduras y otra persona intoxicada por inhalación de humo, que fueron trasladadas al hospital.

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"Otras cuatro personas han sido asistidas sobre el terreno por patologías respiratorias y quemaduras leves", precisaron las autoridades regionales de Andalucía.

Testigos dijeron a las autoridades que el incendio pudo haberse iniciado tras la caída de una línea de tendido eléctrico, que encendió la vegetación seca antes de propagarse rápidamente por el bosque circundante. Las autoridades no han confirmado la causa del incendio.

Ante el avance del fuego, permanecían cerradas varias carreteras y se evacuaron residentes del área. Más de 50 personas fueron alojadas en un centro cultural.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) de España, que se despliega en grandes emergencias, ya fue movilizada.

"Una tragedia"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó en X su "enorme tristeza y desolación ante las terribles consecuencias del incendio que afecta a la provincia de Almería", y pidió "mucha precaución".

En mayo dijo que España desplegaría este año el mayor dispositivo estival contra incendios forestales.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, calificó el incendio mortal de "una tragedia".

El incendio forestal se produce mientras España sufre una ola de calor, con temperaturas abrasadoras que han activado avisos meteorológicos naranjas, el segundo nivel más alto, en partes de Andalucía en los últimos días.

España ha experimentado en los últimos años olas de calor cada vez más frecuentes y prolongadas, con temperaturas que a menudo superan los 40 ºC, lo cual crea condiciones propicias para grandes incendios forestales.

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El país registró su tercer año más cálido desde que hay registros en 2025, con 25 récords de temperatura diaria durante ese periodo, según informó el mes pasado la agencia meteorológica nacional AEMET.

A principios de este mes, cientos de bomberos combatieron un incendio forestal cerca del popular destino turístico mediterráneo de la Costa Brava y obligó a confinar a miles de personas en sus hogares.

Los fuertes vientos avivaron el fuego y llevaron a las autoridades regionales a pedir a los residentes de 10 municipios que permanecieran en sus casas, entre ellos el popular complejo de playa de Platja d’Aro.

Los incendios forestales mortales arrasaron casi 400,000 hectáreas el año pasado, la cifra más alta registrada para el país por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales.