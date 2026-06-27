Alemania rompe récord de calor con 41.5 °C; ola extrema también golpea a Europa

Alemania registró este sábado un nuevo récord de temperatura por segundo día consecutivo, en medio de una ola de calor que afecta a buena parte de Europa y eleva los riesgos para la salud, los incendios forestales y la infraestructura.

De acuerdo con datos provisionales del Servicio Meteorológico Alemán, la estación de Drewitz, en el este del país, marcó 41.5 °C hacia las 16:30 horas. Con ello se superó el máximo previo de 41.3 °C, registrado apenas el viernes en Saarbrücken, en el suroeste alemán.

El país acumula casi dos semanas bajo temperaturas extremas, con noches que tampoco ofrecen alivio. En varias regiones, los termómetros no bajan de 28 °C, una condición que agrava el impacto físico del calor, especialmente entre personas mayores, menores de edad y población con enfermedades crónicas.

Alemania enfrenta noches tropicales y riesgo de incendios

El Servicio Meteorológico Alemán advirtió que uno de los factores más complicados de esta ola de calor es la falta de descenso térmico durante la noche.

Las llamadas noches tropicales impiden que el cuerpo se recupere del calor acumulado durante el día y pueden incrementar los riesgos de golpes de calor, deshidratación y complicaciones cardiovasculares.

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Aunque los modelos meteorológicos no descartan nuevos máximos, el organismo señaló que es menos probable que este domingo se repitan temperaturas tan altas como las registradas este sábado.

República Checa y Dinamarca también rompen récords

La ola extrema no se limita a Alemania. República Checa registró este sábado un récord absoluto de temperatura con 40.6 °C en Doksany, al norte de Praga.

El máximo anterior era de 40.4 °C y se había registrado en 2012 en Dobrichovice, al suroeste de la capital checa.

Dinamarca también reportó su día más caluroso desde que comenzaron las mediciones en 1874. El Instituto Meteorológico Danés informó una temperatura de 36.6 °C al norte de Odense.

Germany hit a record 106 degrees Fahrenheit on Saturday, provisional data from the national weather service showed, marking a new all-time high, the AFP reported. https://t.co/FeSfHGHKmq — CBS News (@CBSNews) June 27, 2026

Calor afecta transporte en Austria

En Austria, las autoridades prevén temperaturas de hasta 40 °C para este domingo, mientras en Viena ya se registraron 38 °C.

En Vorarlberg, región occidental fronteriza con Suiza, el calor deformó vías ferroviarias en algunos puntos, lo que obligó a los trenes a circular a menor velocidad.

La ola de calor mantiene en alerta a varios países europeos, donde las autoridades piden reducir la exposición al sol, hidratarse constantemente y atender a la población vulnerable.

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