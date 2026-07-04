Incendio en Portugal arrasa más de 10 mil hectáreas; España envía apoyo contra el fuego

Portugal enfrenta uno de sus primeros grandes incendios forestales del verano en Vouzela, al norte del país, donde más de mil 100 bomberos combaten las llamas que ya han arrasado más de 10 mil hectáreas desde el jueves.

El incendio, localizado en el distrito de Viseu, deja al menos nueve personas heridas, dos de ellas de gravedad, mientras los servicios de emergencia mantienen un amplio operativo terrestre y aéreo para intentar controlar el avance del fuego.

¿Cómo avanza el incendio en Vouzela, Portugal?

Las autoridades portuguesas informaron que el fuego continúa activo en medio de condiciones meteorológicas adversas, marcadas por calor extremo, baja humedad y viento.

En las labores participan bomberos, vehículos de emergencia y aeronaves de extinción. El gobierno portugués también activó el Mecanismo Europeo de Protección Civil para solicitar refuerzos internacionales ante la magnitud del incendio.

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El ministro del Interior, Luís Neves, confirmó la llegada de 120 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias de España, además de un avión español destinado a combatir las llamas. Portugal también espera apoyo aéreo procedente de Italia.

¿Por qué Portugal está en alerta roja por incendios?

El incendio ocurre durante una ola de calor que mantiene a gran parte del país bajo alerta. El servicio meteorológico portugués declaró alerta roja en la mayoría de los distritos, con temperaturas que podrían alcanzar localmente los 44 grados Celsius.

Portugal permanece marcado por los incendios de 2017, que dejaron más de cien muertos y obligaron al país a reforzar sus protocolos de prevención y respuesta.

🪖 𝐄𝐱é𝐫𝐜𝐢𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐚 𝐧𝐨 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐞𝐧𝐨 𝐩𝐞𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞çã𝐨 𝐝𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚çõ𝐞𝐬



🔥 O Exército mantém o seu empenhamento no apoio às atividades de proteção civil, ajustando diariamente o dispositivo às necessidades operacionais.



👀 Estão atualmente… pic.twitter.com/aXAhxo0aio — Exército Português 🇵🇹 (@Exercito_pt) July 4, 2026

La península ibérica es una de las regiones europeas más vulnerables al aumento de olas de calor, sequías prolongadas e incendios forestales cada vez más intensos.

En ese contexto, las autoridades portuguesas pidieron a la población evitar actividades de riesgo y seguir las indicaciones de Protección Civil mientras continúan las labores de extinción.

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