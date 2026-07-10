Ola de calor en Francia deja 131 muertes por ahogamiento; activan alerta roja y refuerzan hospitales

Francia reportó 131 muertes por ahogamiento desde el pasado 19 de junio, cuando comenzaron a sentirse los efectos de una ola de calor que rompió distintos récords de temperatura y aumentó la afluencia de personas a playas, ríos, lagos y piscinas.

La ministra francesa de Deportes, Marina Ferrari, informó este viernes 10 de julio que más de la mitad de los fallecimientos ocurrieron en zonas de baño no autorizadas o sin vigilancia.

El balance se conoce mientras gran parte del territorio francés afronta su tercera ola de calor desde mayo, con decenas de departamentos bajo alerta roja o naranja.

¿Dónde ocurrieron las muertes por ahogamiento en Francia?

De acuerdo con Ferrari, 55 por ciento de las víctimas murió en lugares donde el baño no estaba permitido o no existía vigilancia de socorristas. Otro 20 por ciento de los casos ocurrió en espacios privados, principalmente piscinas particulares.

Los menores de edad y las personas mayores de 60 años aparecen entre los grupos más afectados. En el caso de niñas, niños y adolescentes, los fallecimientos se concentraron en zonas naturales no vigiladas. Entre los adultos mayores, los accidentes sucedieron principalmente en piscinas privadas.

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Las autoridades reforzaron el llamado a respetar las restricciones, elegir lugares habilitados para nadar y mantener supervisión permanente sobre menores y personas vulnerables.

¿Cuánto durará la nueva ola de calor?

La tercera ola de altas temperaturas de 2026 comenzó el 4 de julio y podría extenderse, al menos, hasta mediados de mes. En amplias regiones de Francia se esperaban máximas de entre 36 y 40 grados, mientras que algunas zonas del suroeste podrían alcanzar alrededor de 42 grados.

La continuidad del calor también elevó la preocupación por su impacto sanitario. El Gobierno anunció el envío gradual de equipos de climatización a hospitales, después de que las autoridades calcularan más de 2 mil muertes adicionales durante el episodio extremo de junio, principalmente entre mayores de 45 años.

🚨France will activate its Extreme Heat ORSEC emergency plan for the first time on Friday



🌡️It covers all departments under the highest red heat wave alert



❄️Cooling centers will open to shelter the most vulnerable



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Incendios forestales agravan la emergencia

Otro riesgo asociado con las altas temperaturas son los incendios. La superficie quemada durante esta temporada ya duplica la registrada en el mismo periodo del año anterior, en un contexto de vegetación seca y fuegos que comenzaron antes de lo habitual.

El Gobierno francés mantiene activos sus planes de emergencia para proteger a la población, reforzar los servicios sanitarios y prevenir nuevos accidentes acuáticos, mientras las autoridades meteorológicas vigilan la evolución de una ola de calor que aún no alcanza su punto final.

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