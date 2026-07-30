Sheinbaum respalda cierre de escuelas militarizadas tras muerte de Dafne Zapata: “No puede permitirse ningún abuso”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó las medidas anunciadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) contra los planteles privados que operan bajo esquemas de formación militarizada sin contar con la autorización correspondiente.

Durante su conferencia mañanera de este jueves 30 de julio, la mandataria señaló que la disciplina no puede utilizarse como argumento para ejercer violencia, maltrato o cualquier tipo de abuso contra niñas, niños y adolescentes.

Sheinbaum calificó como positiva la decisión tomada por el titular de la SEP, Mario Delgado, después de que el funcionamiento de estas instituciones quedó bajo revisión por la muerte de Dafne Zapata, adolescente de 13 años que asistía a un campamento en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

“Con el pretexto de la disciplina hay abusos y eso no puede permitirse”, afirmó la presidenta.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre las escuelas militarizadas?

La titular del Ejecutivo federal reconoció que la formación de menores requiere reglas y límites, pero subrayó que estos deben establecerse con respeto a sus derechos y sin recurrir a castigos físicos, humillaciones o prácticas violentas.

También sostuvo que las escuelas deben funcionar como espacios para construir libertad y favorecer el desarrollo integral de los estudiantes.

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Sheinbaum respaldó que la SEP y las autoridades educativas estatales revisen la situación legal de los centros que se promocionan como academias militarizadas. Los planteles particulares que imparten estudios con validez oficial deben estar incorporados al Sistema Educativo Nacional y cumplir los requisitos establecidos por las autoridades competentes.

Estas instituciones privadas no forman parte del Sistema Educativo Militar dirigido por la Secretaría de la Defensa Nacional, el cual está destinado principalmente a la formación profesional y capacitación de integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

¿La SEP cerrará todas las academias militarizadas?

La medida se concentra en los establecimientos que operen sin autorización educativa, carezcan de reconocimiento oficial o incumplan las normas de protección de niñas, niños y adolescentes.

Las autoridades deberán revisar cada caso, debido a que existen planteles educativos incorporados a sistemas estatales que utilizan la palabra “militarizado” dentro de su modelo académico. Por ello, el cierre no puede aplicarse únicamente por el nombre de una institución, sino por su situación jurídica, sus permisos y las condiciones en las que presta sus servicios.

La SEP dispone de sistemas públicos para consultar escuelas incorporadas y programas con reconocimiento oficial. Estas herramientas permiten a madres, padres y tutores revisar si un plantel aparece dentro de los registros educativos antes de contratar sus servicios.

#ÚLTIMAHORA 🚨SEP ordena cerrar escuelas “militarizadas”; ¿por qué y qué pasará con los alumnos inscritos para el ciclo 2026-2027?https://t.co/JIsDHCE2G9 — Por Esto! Online (@PorEstoOnline) July 30, 2026

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el caso de Dafne Zapata?

La presidenta calificó como “muy triste” la muerte de Dafne y señaló que corresponde a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades individuales.

La investigación se desarrolla bajo el protocolo de feminicidio. Hasta el momento, tres personas vinculadas con la Academia Doenitz han sido detenidas, entre ellas su director, una coordinadora y una joven que trabajaba como asistente.

Sheinbaum insistió en que ninguna práctica educativa puede colocarse por encima del bienestar y la integridad de los menores. Añadió que las investigaciones y revisiones administrativas deberán impedir que la disciplina vuelva a utilizarse como justificación para cometer abusos dentro de escuelas, cursos o campamentos.

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