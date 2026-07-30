Sheinbaum Pardo pide a Morena y PT resolver disputa entre Marina del Pilar y Jaime Bonilla

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a las dirigencias de Morena y del Partido del Trabajo (PT) a atender el conflicto entre la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y el exmandatario estatal Jaime Bonilla.

Durante su conferencia mañanera de este jueves 30 de julio, la titular del Ejecutivo federal evitó intervenir en la confrontación y sostuvo que se trata de un asunto partidista, no de un tema que corresponda resolver al Gobierno de México.

“Yo creo que no corresponde a la mañanera. Tienen que resolver sus temas y ya le toca, en todo caso, a Morena y al PT definir las alianzas”, respondió Sheinbaum al ser cuestionada sobre la disputa.

La mandataria tampoco confirmó haber conversado recientemente sobre el caso con Marina del Pilar, quien participó esta semana en la entrega de reconocimientos del Plan Kukulkán, celebrada en la Base Aérea Militar de Santa Lucía.

¿Por qué existe un conflicto entre Marina del Pilar y Jaime Bonilla?

La confrontación se intensificó después de la difusión de grabaciones atribuidas a la gobernadora de Baja California y de un video en el que Bonilla presuntamente habla de mantener una disputa política contra su sucesora.

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Los audios estarían relacionados con las gestiones realizadas por Marina del Pilar después de la revocación de su visa estadounidense. La mandataria estatal acusó al exgobernador de participar en una operación para perjudicarla y de haber facilitado contactos con supuestos intermediarios vinculados con autoridades de Estados Unidos.

Bonilla, quien actualmente mantiene vínculos políticos con el PT, rechazó haber organizado las filtraciones. La rivalidad entre ambos comenzó después del cambio de gobierno estatal en 2021 y ha incluido acusaciones públicas que no han sido acreditadas mediante resoluciones judiciales.

Morena llama a frenar confrontación en Baja California

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, ya había solicitado a Marina del Pilar y a Jaime Bonilla actuar con serenidad, respeto y responsabilidad.

Montiel reconoció que las diferencias entre ambos políticos no son recientes, pero consideró que una confrontación personal no debe perjudicar al movimiento ni poner en riesgo los acuerdos electorales rumbo a los comicios de 2027.

También pidió privilegiar la unidad y evitar declaraciones que profundicen la división entre Morena y el PT en Baja California.

La presidenta Claudia Sheinbaum evitó pronunciarse sobre la confrontación política entre la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y el exgobernador Jaime Bonilla, al señalar que ese asunto “no corresponde a la mañanera” y debe atenderse en las instancias… pic.twitter.com/Uo64H1KZX0 — CABECERA / EL TIMBRE (@cabeceramx) July 30, 2026

¿Está en riesgo la alianza entre Morena y el PT?

Sheinbaum señaló que corresponderá exclusivamente a las dirigencias nacionales y estatales determinar si las diferencias afectan una posible alianza electoral.

La presidenta mantuvo distancia del conflicto y descartó utilizar la conferencia matutina para intervenir en negociaciones partidistas. Su respuesta dejó en manos de Morena y del PT la búsqueda de acuerdos y la definición de sus candidaturas y coaliciones.

Por ahora, ninguna de las dos fuerzas políticas ha anunciado formalmente una ruptura en Baja California. Sin embargo, el enfrentamiento entre la gobernadora y el exmandatario aumenta la presión sobre sus dirigencias para contener la disputa antes del siguiente proceso electoral.

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