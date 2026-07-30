Colocan la primera piedra del Centro de Salud Múltiple en Suma de Hidalgo

Con el objetivo de fortalecer la atención y mejorar la respuesta ante emergencias, autoridades municipales de Suma de Hidalgo y del sector Salud colocaron la primera piedra del nuevo Centro de Salud Múltiple, un proyecto que busca ampliar los servicios médicos para beneficio de las familias de la comunidad.

La obra se edificará en la calle 15 entre 12 y 16, a un costado del antiguo módulo de atención 24/7, que dejó de operar tras cambios administrativos. El nuevo espacio pretende cubrir la necesidad de contar con servicios médicos más accesibles y de mayor cobertura para la población.

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De acuerdo con lo informado, el centro brindará consultas de medicina general, atención psicológica, servicios de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) y otras especialidades, además de funcionar como base operativa para los paramédicos de la Comisión Nacional de Emergencias, con el propósito de agilizar la atención en casos urgentes.

Durante los últimos días comenzaron a llegar los primeros materiales de construcción, entre ellos bloques, grava y polvo, con lo que se dio inicio a los trabajos para hacer realidad esta obra, considerada una de las más esperadas por la comunidad.

Habitantes señalaron que uno de los principales beneficios será contar con una mejor capacidad de respuesta durante las noches, cuando muchas personas deben trasladarse a otros municipios para recibir atención médica debido a la falta de servicios de urgencias.

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Las autoridades destacaron que este proyecto permitirá fortalecer la cobertura médica para niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, especialmente en casos de accidentes o emergencias que requieren atención inmediata.

Con la construcción del Centro de Salud Múltiple, el municipio busca mejorar la infraestructura sanitaria y garantizar una atención más oportuna y de calidad, contribuyendo al bienestar de la población y reforzando los servicios de emergencia en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias.