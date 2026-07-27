Presidenta Sheinbaum responde a Milei y niega campaña de México contra Argentina: “Es falso”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó las acusaciones de su homólogo argentino, Javier Milei, quien señaló a los gobiernos de México y Brasil como presuntos financiadores de una campaña contra Argentina.

Durante la conferencia mañanera de este lunes 27 de julio, realizada en Palacio Nacional, la mandataria calificó como falsa la versión y aseguró que su administración no promueve acciones contra ningún país ni gobierno.

“Es falso. No hay ninguna campaña contra ningún país del mundo ni contra ningún gobierno del mundo”, respondió al ser cuestionada sobre las declaraciones de Milei.

El presidente argentino había acusado a México, Brasil y al Partido Demócrata de Estados Unidos de financiar una supuesta “campaña antiargentina” difundida principalmente en redes sociales durante el Mundial de Futbol. Milei no presentó pruebas públicas para respaldar sus afirmaciones.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre las acusaciones de Javier Milei?

Sheinbaum señaló que México mantiene una política exterior basada en el respeto a la soberanía y la no intervención en los asuntos internos de otros Estados.

La presidenta afirmó que su Gobierno no acostumbra participar en controversias políticas de otras naciones ni impulsar campañas contra administraciones extranjeras, aun cuando existan diferencias ideológicas.

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“Nosotros no acostumbramos meternos con otros países”, expresó antes de reiterar que la autodeterminación de los pueblos continúa como uno de los principios centrales de la diplomacia mexicana.

Milei acusó a México de financiar una campaña “antiargentina”

Javier Milei realizó sus señalamientos durante una entrevista con Radio Mitre. El mandatario aseguró que el Gobierno brasileño aportó una cuarta parte de los recursos destinados a una campaña contra Argentina y agregó que México y sectores demócratas estadounidenses también participaron.

Sus declaraciones se refirieron a críticas difundidas en redes sociales contra la selección argentina durante el Mundial, incluidas acusaciones relacionadas con arbitrajes, racismo y el comportamiento de algunos jugadores.

Hasta el momento, el Gobierno argentino no ha divulgado documentos, transferencias, investigaciones o cualquier otro elemento que demuestre la participación de autoridades mexicanas.

Sheinbaum denuncia campaña contra su propio Gobierno

Durante su respuesta, la presidenta mexicana sostuvo que su administración sí enfrenta una campaña impulsada desde distintos sectores, aunque no detalló qué actores participan ni presentó elementos adicionales.

“Aquí sí hay una campaña orquestada desde muchos lugares en contra de nuestro gobierno”, señaló. No obstante, aclaró que México no responderá con acciones similares contra otras naciones.

La mandataria sostuvo que su Gobierno mantendrá los principios constitucionales de no intervención, solución pacífica de controversias, igualdad jurídica de los Estados y respeto a la autodeterminación.

#MañaneraPresidenta | SHEINBAUM RECHAZA MENTIRAS DEL FACHO JAVIER MILEI



Claudia Sheinbaum negó que México impulse una campaña contra Argentina, como afirmó Javier Milei.



"No hay campaña contra ningún país del mundo", señaló, y agregó que, en cambio, sí existe una campaña… pic.twitter.com/8SyTsDGLu4 — Juncal Solano (@juncalssolano) July 27, 2026

Tensión entre Argentina y Brasil aumenta tras declaraciones de Milei

La acusación contra México se produjo en medio de un nuevo conflicto diplomático entre Argentina y Brasil. Durante una visita a São Paulo, Milei lanzó descalificaciones contra el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, lo que llevó a Brasil a llamar a consultas a su embajador en Buenos Aires.

Sheinbaum evitó escalar el intercambio y cerró su posicionamiento con un llamado al respeto mutuo entre gobiernos.

“Autodeterminación de los pueblos y pedimos lo mismo: respeto”, concluyó.

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