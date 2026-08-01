Examen de control UNAM 2026: quiénes deberán presentarlo y cómo será la prueba presencial

La Universidad Nacional Autónoma de México aplicará un examen de control presencial a cerca de 58 mil aspirantes del concurso de ingreso a licenciatura 2026, después de que una comisión técnica detectó comportamientos atípicos e indicios de irregularidades en la evaluación realizada en línea.

La nueva prueba no estará dirigida a las 158 mil 712 personas que presentaron el examen original. Serán convocados quienes ya habían recibido un aviso de selección y quienes, aunque quedaron fuera, obtuvieron un número de aciertos igual o superior al menor puntaje que permitió ingresar a la misma carrera, plantel y modalidad entre 2021 y 2026.

Los lugares para el ciclo escolar 2026-2027 se asignarán con base en los resultados de esta evaluación presencial, por lo que los puntajes difundidos inicialmente no serán definitivos para el grupo convocado.

¿Cómo será el examen de control de la UNAM?

Carlos Arámburo de la Hoz, integrante de la Comisión Técnica, explicó que el examen contará con 120 preguntas y será distinto al aplicado en línea.

La evaluación conservará criterios académicos, pedagógicos y psicométricos utilizados por la Universidad en sus procesos de admisión. También contará con distintas versiones para atender el número de aspirantes, sedes y turnos necesarios.

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La prueba será presencial y deberá aplicarse a la brevedad para reducir las afectaciones al calendario escolar. La UNAM todavía debe publicar las fechas, sedes, horarios y procedimientos de registro.

¿Por qué la UNAM decidió repetir parte del proceso?

La Comisión Técnica encontró variaciones importantes entre los resultados del examen digital y los obtenidos en concursos anteriores.

El sistema de supervisión detectó conductas prohibidas como el uso de teléfonos celulares, apoyo de terceras personas y posibles casos de suplantación de identidad. Cerca del 2 por ciento de las evaluaciones fueron bloqueadas o canceladas por incumplir las reglas.

La Universidad informó que 158 mil 712 aspirantes participaron en la segunda jornada de aplicación y que la mayoría concluyó la prueba sin incidentes.

El rector Leonardo Lomelí aseguró que el examen de control está contemplado en la convocatoria vigente y busca proteger a quienes se prepararon y participaron de manera honesta. También ofreció una disculpa a los aspirantes aceptados que deberán volver a presentarse.

Recomendación de la Comisión Técnica de la UNAM acerca del proceso de ingreso a la licenciatura 2026-2027/1 > https://t.co/YVJJcxJq9b pic.twitter.com/G5cBEtNBzv — UNAM (@UNAM_MX) August 1, 2026

¿Qué pasará con quienes ya habían sido aceptados?

Las personas seleccionadas deberán obtener un resultado suficiente en el examen de control para confirmar su lugar.

La medida también permitirá competir nuevamente a aspirantes que pudieron ser desplazados por puntajes irregulares, siempre que hayan alcanzado el mínimo histórico establecido para su opción educativa.

La Comisión continuará investigando el origen de las anomalías y las posibles responsabilidades de funcionarios universitarios y de Territorium, empresa contratada para apoyar la aplicación virtual. La UNAM pidió a los participantes mantenerse atentos únicamente a sus páginas y cuentas institucionales.

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