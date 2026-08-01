Presidenta de México encabeza evento de Vivienda para el Bienestar en Huajuapan, Oaxaca: EN VIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará este sábado 1 de agosto un evento del programa Vivienda para el Bienestar en la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, como parte de su gira de trabajo por Oaxaca.

La actividad se realizará después de la supervisión del Plan Lázaro Cárdenas en Santo Domingo Tonalá, donde la mandataria presentó avances en la reconstrucción de caminos y otras obras destinadas a la región Mixteca.

El encuentro en Huajuapan estará enfocado en la política de vivienda del Gobierno federal, diseñada para facilitar el acceso a una casa a familias de bajos ingresos, personas que no cuentan con seguridad social y trabajadores afiliados al Infonavit o al Fovissste.

Hasta el momento, la Presidencia no había difundido el programa completo del acto ni precisado si durante la visita se anunciarán nuevos desarrollos, entrega de apoyos o fechas para registros en la región.

¿Cuántas viviendas se construirán en Oaxaca?

El Gobierno federal estableció para Oaxaca una meta de 64 mil 254 viviendas durante el sexenio. Del total, 40 mil estarán a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda, 15 mil corresponderán al Infonavit y 9 mil 254 al Fovissste.

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La inversión estimada para alcanzar este objetivo asciende a 38 mil 552 millones de pesos. En febrero de 2026, el Gobierno informó que ya se encontraban en construcción alrededor de 5 mil casas en distintos puntos de la entidad.

Oaxaca ya inició la entrega de inmuebles mediante el desarrollo San Jacinto Amilpas, donde se proyectaron 160 hogares para personas derechohabientes del Infonavit. Las primeras 32 unidades fueron entregadas durante febrero.

¿Qué es el programa Vivienda para el Bienestar?

Vivienda para el Bienestar es una estrategia nacional que incluye construcción de casas nuevas, mejoramiento de inmuebles, regularización de predios y reestructuración de créditos hipotecarios.

El programa federal tiene una meta sexenal de 1.8 millones de viviendas y busca atender principalmente a personas con ingresos de entre uno y dos salarios mínimos. Para junio de 2026, el Gobierno reportó 274 mil unidades en construcción, 604 mil contratadas y 24 mil 500 ya entregadas.

La estrategia se desarrolla mediante la participación de la Conavi, el Infonavit, el Fovissste, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y los gobiernos estatales.

¿Cómo se puede solicitar una Vivienda para el Bienestar?

Las formas de acceso dependen de la situación laboral de cada persona. Quienes cotizan ante el Infonavit o el Fovissste deben cumplir las condiciones establecidas por esas instituciones.

Para la población sin acceso a un crédito habitacional, la Conavi abre convocatorias en polígonos considerados prioritarios. Los registros, fechas y requisitos se anuncian por medios oficiales, por lo que la dependencia recomienda no entregar documentos ni dinero a intermediarios.

Entre los criterios generales se encuentran no tener una vivienda propia, carecer de acceso a financiamiento habitacional y contar con ingresos dentro del límite fijado por el programa.

La visita de Sheinbaum a Huajuapan permitirá conocer los avances específicos de esta estrategia en la Mixteca y si se incorporarán nuevos terrenos o proyectos para atender la demanda de vivienda en la región.

IO