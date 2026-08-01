Asesinan a Jimmy Bonilla, coordinador de Morena en Amozoc; Fiscalía de Puebla investiga el ataque

Jimmy Bonilla Varela, coordinador de Morena en el municipio de Amozoc y trabajador del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla (CECyTE), fue asesinado la mañana de este sábado 1 de agosto.

El cuerpo del dirigente político fue localizado dentro de una camioneta blanca detenida a un costado de la carretera Amozoc-Nautla, cerca de la comunidad de San Agustín Tlaxco, en una zona ubicada entre los municipios de Amozoc y Acajete.

Los primeros reportes indican que un elemento de la Guardia Nacional y otros automovilistas alertaron a las autoridades alrededor de las 06:00 horas. Policías y paramédicos que llegaron al lugar encontraron a Bonilla Varela sin signos vitales y con lesiones causadas por arma de fuego.

¿Quién era Jimmy Bonilla Varela?

Además de desempeñarse como coordinador regional de Morena, Jimmy Bonilla fue regidor del Ayuntamiento de Amozoc durante el periodo 2021-2024 y participaba de manera activa en las actividades territoriales del partido.

También formaba parte del personal del CECyTE Puebla. La camioneta en la que fue encontrado tenía características de una unidad oficial vinculada con esa institución educativa, según los reportes difundidos tras el hallazgo.

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El Comité Ejecutivo Estatal de Morena lamentó su fallecimiento, expresó condolencias a familiares, amigos y militantes, y pidió una investigación que permita esclarecer el crimen y evitar que quede impune.

¿Qué se sabe sobre el asesinato del dirigente de Morena?

La zona fue acordonada por corporaciones municipales y estatales mientras agentes ministeriales y peritos procesaron la camioneta y recopilaron indicios.

Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestro compañero Jimmy Bonilla Varela, militante de nuestro Movimiento.



Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amistades y seres queridos. pic.twitter.com/9WgtToctGh — Morena Puebla (@MorenaPuebla_) August 1, 2026

La Fiscalía General del Estado de Puebla inició las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el ataque, identificar a los responsables y establecer el móvil. Hasta el momento no se han reportado personas detenidas ni se ha confirmado si el homicidio está relacionado con la actividad política de la víctima, su trabajo en el CECyTE o algún asunto personal.

Las autoridades mantienen abiertas distintas líneas de investigación. También se prevé el análisis de cámaras de vigilancia, registros telefónicos, recorridos de la camioneta y testimonios de personas que circularon por la carretera durante las horas previas.

El asesinato provocó reacciones entre militantes y dirigentes de Morena en Puebla, quienes exigieron que las investigaciones se desarrollen con rapidez y transparencia.

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