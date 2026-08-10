Con un majestuoso vestido y manto azul, la Virgen de Izamal baja para las fiestas de agosto

Se realizó la tradicional bajada de la imagen de Nuestra Señora de Izamal, renombrada patrona celestial de la Arquidiócesis de Yucatán, con lo que dieron inicio las fiestas marianas propias de agosto, mes en el que se conmemoran las acciones de gracias por el voto realizado en 1648 y el aniversario de su coronación pontificia, ocurrida en 1949.

Con sumo cuidado, los custodios de la venerada imagen, hombres de la comunidad que tienen el alto honor de ser sus cargadores, la bajaron desde su camarín por la escalera monumental hasta introducirla al interior del templo.

El solemne momento estuvo acompañado por cantos sacros entonados por los feligreses y por una banda de guerra, cuyos redobles rindieron homenaje al título de Capitana General de Yucatán que ostenta la imagen.

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Al ingresar al templo, en medio de la interpretación de su conocido Himno de la Coronación, la imagen fue colocada en un altar al centro del presbiterio, donde permanecerá durante las celebraciones religiosas correspondientes al mes de agosto.

La venerada imagen fue colocada para la veneración pública al costado derecho del presbiterio, bajo un palio blanco adornado con numerosas flores, donde permanecerá durante estos días para recibir a los fieles y peregrinos.

Sobre estas celebraciones, fray Bernardo Molina expresó que Izamal es considerado el santuario mariano por excelencia de Yucatán y destacó los dos acontecimientos que se conmemoran este mes.

“En agosto celebramos dos eventos importantes. El primero es el día 15, correspondiente a la Asunción, y en esta ocasión se conmemoran 378 años del voto mediante el cual se le declaró protectora y abogada contra las epidemias”, señaló.

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Explicó que este acontecimiento tiene su origen en 1648, cuando una epidemia de fiebre amarilla azotó la región y no cesó sino hasta que la imagen de la Virgen de Izamal fue llevada a Mérida. Ante ello, los canónigos de la catedral de Mérida juraron acudir cada 15 de agosto a celebrarla, como cumplimiento del voto realizado.

Añadió que el 22 de agosto se conmemorarán también 77 años de la coronación pontificia de la venerada imagen.

La efigie de Nuestra Señora de Izamal luce para estas festividades un especial ajuar, compuesto por un regio vestido y un manto azul con bordados dorados, además de una larga mantilla que la cubre desde la cabeza hasta los pies. Estas prendas forman parte de las donaciones realizadas por la familia Rodríguez Sosa en agradecimiento por los favores recibidos.

El santuario mariano espera durante estos días la llegada de numerosos peregrinos, sobre todo para la misa del próximo 15 de agosto, programada para realizarse por la tarde y se ha confirmado el arribo de un importante número de canónigos de la catedral de Mérida.

Esta es la segunda ocasión durante el año en que la imagen de la patrona de Yucatán, conocida popularmente como Mamá Linda, es bajada de su camarín para ser colocada a la veneración pública. Se trata de una de las celebraciones dedicadas a la sagrada imagen, mientras que la fiesta principal se realiza a finales de noviembre, cuando comienza el novenario rumbo a la festividad de la Inmaculada Concepción, título al que corresponde la imagen.