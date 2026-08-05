Ataque en Covent Garden: mujer es arrestada tras apuñalar a cuatro hombres en Londres

Una mujer de 47 años fue arrestada después de que cuatro hombres resultaran heridos durante un ataque ocurrido en Covent Garden, una concurrida zona comercial y turística ubicada en el centro de Londres.

El incidente se registró este miércoles 5 de agosto en Endell Street, cerca de teatros, restaurantes y algunos de los principales puntos visitados por turistas en la capital del Reino Unido. La emergencia provocó una amplia movilización de policías y paramédicos, además del cierre temporal de calles cercanas.

¿Qué pasó durante el ataque en Covent Garden?

La Policía Metropolitana de Londres informó que recibió el reporte de varias personas heridas poco después del mediodía. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a cuatro hombres de 34, 39, 42 y 52 años con lesiones provocadas por un objeto punzocortante.

Los servicios de emergencia atendieron a las víctimas en Endell Street y posteriormente las trasladaron por carretera a un centro especializado en traumatología.

Aunque las autoridades señalaron inicialmente que tres personas habían sido atacadas, una revisión posterior confirmó que el número de heridos ascendía a cuatro.

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Dos de los hombres fueron dados de alta horas después, mientras que los otros dos permanecían hospitalizados. Sus lesiones no eran consideradas potencialmente mortales ni se esperaba que provocaran consecuencias permanentes.

¿Quién es la mujer detenida por el ataque en Londres?

Una mujer de 47 años fue detenida bajo sospecha de agresión y posesión de un arma ofensiva. Los agentes recuperaron unas tijeras en el lugar, objeto que presuntamente habría sido utilizado durante el ataque.

La sospechosa permanecía bajo custodia mientras los investigadores analizaban las circunstancias de lo ocurrido y trataban de determinar si existía alguna relación previa entre ella y los hombres heridos.

Los primeros indicios apuntan a que las agresiones habrían ocurrido de manera aleatoria y que se trató de un hecho aislado posiblemente relacionado con una crisis de salud mental. Por el momento, la policía no considera que el incidente tenga vínculos con actividades terroristas.

A woman has been arrested after four men were stabbed in Covent Garden.



The Metropolitan Police said the 47-year-old suspect had been arrested on suspicion of assault and possessing an offensive weapon. She remains in custody ⤵️https://t.co/mMMKNdcSIm pic.twitter.com/7KkiuTTzLz — The Telegraph (@Telegraph) August 5, 2026

Policía mantiene acordonada la zona de Endell Street

Después del ataque, las autoridades instalaron un amplio perímetro de seguridad en los alrededores de Endell Street para permitir el trabajo de los equipos forenses y recopilar testimonios.

La Policía Metropolitana también reforzó su presencia en Covent Garden con el objetivo de tranquilizar a residentes, comerciantes y visitantes. La investigación continúa abierta y las autoridades podrían difundir nueva información conforme avancen las diligencias.

IO