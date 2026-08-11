Líbano elimina la pena de muerte y hace historia en Oriente Medio tras más de 20 años sin ejecuciones

El Parlamento de Líbano aprobó este martes 11 de agosto la abolición de la pena de muerte, una decisión histórica con la que el país se convierte en el primero de Oriente Medio y del mundo árabe en eliminar formalmente esta sanción de su legislación penal.

La reforma establece que los tribunales libaneses ya no podrán imponer sentencias de muerte y que la pena capital será sustituida por cadena perpetua con trabajos forzados agravados.

El cambio consolida jurídicamente una situación que ya existía en la práctica, debido a que Líbano mantenía desde 2004 una moratoria de facto y no había realizado ejecuciones durante más de dos décadas.

La propuesta había avanzado previamente por distintas comisiones parlamentarias. En junio, la Comisión de Administración y Justicia aprobó una versión modificada de la iniciativa y posteriormente, en julio, las comisiones conjuntas dieron luz verde al proyecto antes de que llegara al pleno.

¿Qué cambia en Líbano tras la abolición de la pena de muerte?

La nueva legislación elimina la pena capital de las normas libanesas y establece sanciones de prisión perpetua para los delitos que anteriormente podían ser castigados con la muerte.

El proyecto difundido por el Ministerio de Justicia también contempla que las condenas a muerte dictadas antes de la entrada en vigor de la reforma y que no hayan sido ejecutadas sean sustituidas por penas de prisión perpetua.

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Hasta ahora, aunque las ejecuciones estaban suspendidas en la práctica, los jueces todavía podían dictar condenas a muerte. La reforma elimina esa posibilidad y convierte la moratoria existente desde 2004 en una prohibición establecida por ley.

¿Por qué Líbano no aplicaba la pena de muerte desde 2004?

Líbano llevaba más de 20 años sin ejecutar a una persona condenada a muerte, aunque la pena continuaba contemplada dentro de su marco jurídico.

Durante ese periodo se emitieron sentencias de este tipo, pero posteriormente fueron suspendidas o conmutadas. Esta situación había motivado durante años llamados de organizaciones defensoras de derechos humanos para que el país eliminara definitivamente la pena capital.

La votación de este martes supone, por tanto, un cambio legal de fondo y no solamente la continuidad de una política de suspensión de ejecuciones.

The Lebanese Parliament passed a historic law by majority vote abolishing capital punishment, establishing Lebanon as the first Middle Eastern nation to officially eliminate the death penalty from its penal code.



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¿Qué dijo el ministro de Justicia de Líbano sobre la nueva ley?

El ministro de Justicia, Adel Nassar, calificó la decisión como un paso histórico para el país y sostuvo que la medida permite a Líbano reforzar su posición regional en materia de derechos humanos.

Nassar también defendió que eliminar la pena capital no significa disminuir las sanciones para quienes cometan delitos graves, debido a que las condenas serán sustituidas por penas de prisión de carácter permanente y agravado.

La iniciativa enfrentó resistencias durante su trámite parlamentario y su aprobación definitiva requirió modificaciones al texto. Sin embargo, la mayoría del Parlamento terminó respaldando la abolición, con lo que Líbano abre una nueva etapa en su política penal y se coloca como referente regional en el debate sobre la pena de muerte.

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