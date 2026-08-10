Volcán Puracé emite ceniza tras fuerte sismo en Colombia; autoridades mantienen alerta Naranja

El volcán Puracé, ubicado en el departamento del Cauca, registró emisiones de ceniza este lunes 10 de agosto mientras Colombia enfrenta las consecuencias del fuerte sismo de magnitud 7.4 ocurrido durante la mañana.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) mantiene una vigilancia reforzada sobre el volcán, que desde el 1 de agosto se encuentra en estado de alerta Naranja debido a cambios importantes en sus parámetros de monitoreo.

La institución había advertido desde días anteriores sobre un incremento de la actividad sísmica relacionada con el movimiento de fluidos en el interior del sistema volcánico, así como emisiones de gases y posibilidad de nuevas expulsiones de ceniza.

Hasta ahora, el SGC no ha establecido públicamente que la actividad del Puracé haya sido provocada por el terremoto de magnitud 7.4. El volcán ya presentaba cambios significativos antes del movimiento telúrico, por lo que ambos fenómenos son objeto de vigilancia independiente.

¿Qué está pasando con el volcán Puracé?

Los últimos boletines extraordinarios del SGC han documentado actividad sísmica asociada a la circulación de gases y líquidos dentro del volcán, incluido tremor continuo y eventos de largo periodo localizados a poca profundidad bajo el cráter.

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Debido a este comportamiento, el organismo ha advertido que pueden producirse de manera repentina emisiones de ceniza o gases, por lo que recomendó a la población no acercarse a los cráteres de Puracé, Piocollo y Curiquinga.

El nivel Naranja significa que existen cambios importantes en los parámetros monitoreados y que la actividad puede evolucionar hacia fenómenos de mayor energía, aunque esto no implica necesariamente que vaya a producirse una erupción de gran magnitud.

¿El sismo de magnitud 7.4 provocó la actividad del Puracé?

El terremoto registrado este lunes tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en Chocó, y fue seguido por varios movimientos de menor magnitud. Los registros del SGC confirman que el evento principal alcanzó magnitud 7.4 y tuvo una profundidad superior a los 90 kilómetros.

Sin embargo, la actividad del Puracé precedía al terremoto. Desde julio, el SGC venía informando un incremento significativo de la energía sísmica vinculada con la dinámica de fluidos en sus conductos internos y advertía sobre la posibilidad de nuevas emisiones de ceniza.

Por esa razón, no existe hasta ahora información oficial suficiente para afirmar que el movimiento de este lunes haya desencadenado directamente la emisión registrada en el volcán.

¿Dónde se encuentra el volcán Puracé?

El Puracé forma parte de la cadena volcánica Los Coconucos, un conjunto compuesto por 15 centros eruptivos localizado en la cordillera Central de Colombia. El SGC identifica al Puracé como el volcán más joven y septentrional de esta cadena.

Su actividad ha sido monitoreada durante décadas. El registro histórico del SGC señala que su última erupción ocurrió en marzo de 1977 y consistió en una emisión de ceniza.

#URGENTE. Fuertes emisiones de ceniza se registran a esta hora en volcán Puracé, ubicado en el dpto/Cauca. El cráter se mantenía hace días en alerta naranja tras reportar múltiples emanaciones. Personas de la zona aseguran que estaría a punto de erupciones.



En desarrollo... pic.twitter.com/pcem7W0oqJ — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 10, 2026

Autoridades mantienen vigilancia por ceniza y actividad sísmica

La situación del Puracé adquiere especial relevancia debido a la emergencia que atraviesa Colombia tras el terremoto de este lunes. Las autoridades mantienen vigilancia tanto de la actividad sísmica nacional como del comportamiento de la cadena volcánica Los Coconucos.

El SGC pidió a las comunidades mantenerse alejadas de las zonas próximas a los cráteres y seguir exclusivamente los boletines oficiales, debido a que pueden presentarse nuevas emisiones de ceniza o gases sin previo aviso.

Respecto al cierre de aeropuertos mencionado en los primeros reportes, las autoridades aeronáuticas mantienen evaluaciones operativas tras el terremoto; hasta el momento, las fuentes oficiales consultadas no permiten atribuir de forma generalizada esas suspensiones específicamente a la ceniza del Puracé.

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