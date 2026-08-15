Segundo sismo sacude Indonesia en menos de 12 horas: magnitud 6.9 golpea Sumatra tras terremoto mortal en Flores

Indonesia volvió a registrar un sismo de gran magnitud este sábado 15 de agosto, apenas unas horas después del terremoto que golpeó la zona de Flores y dejó decenas de víctimas.

De acuerdo con información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el nuevo movimiento tuvo una magnitud de 6.9 y ocurrió en la región norte de la isla de Sumatra.

El temblor se produjo a las 17:54 horas locales, equivalentes a las 10:54 GMT, y tuvo una profundidad aproximada de 183 kilómetros.

Hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños materiales relacionados con este segundo evento, y tampoco se activó una alerta de tsunami.

¿Dónde fue el epicentro del sismo de 6.9 en Indonesia?

Según los datos del USGS, el epicentro se localizó cerca de Pematangsiantar, una ciudad de alrededor de 270 mil habitantes situada a menos de 10 kilómetros del punto donde se originó el movimiento.

La profundidad del sismo fue considerable, un factor que puede modificar la intensidad con la que se percibe en superficie y la extensión de las zonas donde se siente.

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Las autoridades indonesias mantienen seguimiento sobre posibles afectaciones, aunque en los primeros reportes no se habían confirmado daños de consideración.

Indonesia registra dos fuertes terremotos en menos de 12 horas

El movimiento de Sumatra se produjo casi 12 horas después de otro terremoto de magnitud 7.7 registrado frente a la costa de Flores, en el este del archipiélago.

Ese primer sismo tuvo consecuencias mucho más graves. De acuerdo con los reportes disponibles, dejó al menos 40 personas muertas y cerca de 2 mil evacuadas, mientras equipos de emergencia continúan con labores de búsqueda, rescate y evaluación de daños.

El terremoto de Flores también provocó preocupación por el riesgo de tsunami debido a su magnitud y ubicación marítima.

Notable quake, preliminary info: M 6.9 - 7 km NNW of Pematangsiantar, Indonesia https://t.co/DA8TjrqCOk — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) August 15, 2026

¿Por qué Indonesia registra tantos sismos?

Indonesia se encuentra en una de las zonas tectónicas más activas del planeta debido a la interacción de varias placas de la corteza terrestre.

Esta ubicación provoca una elevada frecuencia de terremotos y actividad volcánica, por lo que el país mantiene sistemas permanentes de vigilancia y protocolos de emergencia.

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🌏 Un nuevo sismo de magnitud 6,9 estremeció este sábado el norte de Indonesia, de acuerdo con reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos, apenas horas después de que un potente movimiento… pic.twitter.com/QNzomY4s0K — EVTV (@EVTVMiami) August 15, 2026

Los dos movimientos registrados en pocas horas refuerzan la atención sobre la actividad sísmica en el archipiélago, especialmente después de las víctimas y evacuaciones provocadas por el terremoto de Flores.

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