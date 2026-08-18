Joven de 20 años es localizada sin vida dentro de un domicilio en Santa Margarita

Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y autoridades se registró durante la tarde-noche de este martes en la colonia Santa Margarita, luego de que se reportara a una persona presuntamente sin signos vitales al interior de un domicilio.

El reporte movilizó a elementos de seguridad y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana hasta una vivienda ubicada sobre la calle 49, entre las calles 36 y 26, donde al llegar encontraron a una mujer visiblemente afectada y entre lágrimas, quien manifestó que su hija se había quitado la vida.

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De acuerdo con los primeros reportes, la joven, de apenas 20 años de edad, habría utilizado una soga para autolesionarse. Al ingresar al inmueble, los paramédicos y agentes policiacos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Ante la situación, el área fue acordonada y se solicitó la presencia de personal de la Fiscalía General del Estado y del Servicio Médico Forense (Semefo), quienes realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado al anfiteatro, donde se practicarían los estudios forenses de rigor.

Se solicitó la presencia de personal de la FGE y Semefo. / Por Esto.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias o motivos que habrían llevado a la joven a tomar esta decisión. Trascendió que la víctima y su madre rentaban el domicilio y que la progenitora trabajaría para una compañía.

Una vez concluidas las diligencias ministeriales y realizado el levantamiento del cuerpo, las autoridades retiraron el acordonamiento y se retiraron del lugar.

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La madre deberá realizar los trámites legales correspondientes ante las autoridades para la entrega del cuerpo y posteriormente darle sepultura. El caso quedó bajo investigación de la autoridad ministerial, que determinará las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

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