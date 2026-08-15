Presidente de Colombia pide a Trump suspender temporalmente aranceles tras terremoto

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó este sábado 15 de agosto que sostuvo una conversación telefónica de aproximadamente diez minutos con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para abordar la emergencia provocada por el terremoto que golpeó al país y las necesidades económicas derivadas de la reconstrucción.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario colombiano señaló que agradeció la ayuda económica y la participación de equipos de rescate estadounidenses durante las labores de atención a la emergencia.

De la Espriella agregó que Trump expresó sus condolencias por las víctimas del sismo y manifestó solidaridad con las familias afectadas.

¿Qué pidió Abelardo de la Espriella a Donald Trump?

Uno de los principales temas de la conversación fue la situación comercial entre ambos países.

El presidente colombiano aseguró que solicitó a Trump considerar una suspensión temporal de los aranceles que afectan a productos colombianos, con el argumento de que empresas y sectores productivos enfrentan mayores dificultades económicas como consecuencia del terremoto.

Noticia Destacada Colombia permitió que sólo rescatistas de 4 países apoyen en las labores de búsqueda tras terremoto

De la Espriella explicó que Colombia tiene por delante un proceso de reconstrucción complejo, por lo que planteó la posibilidad de reducir temporalmente las presiones comerciales mientras el país avanza en la recuperación.

Según su mensaje, la conversación se desarrolló en términos “amigables y cordiales”.

Colombia agradece apoyo de Estados Unidos tras terremoto

El mandatario colombiano destacó además el respaldo estadounidense durante la emergencia y señaló que la cooperación bilateral será importante en las siguientes etapas.

Trump, de acuerdo con la versión difundida por De la Espriella, expresó su afecto por Colombia y reiteró su solidaridad con la población damnificada.

El presidente colombiano consideró que la alianza entre Colombia y Estados Unidos adquiere ahora una mayor relevancia debido a los retos económicos y de infraestructura que enfrenta el país.

Reconstrucción de Colombia entra en una nueva etapa

El mensaje se produce mientras las autoridades continúan con labores de búsqueda, atención a damnificados y evaluación de daños en distintas regiones.

Acabo de hablar durante diez minutos con el presidente Donald Trump. Le agradecí profundamente toda la ayuda económica y el apoyo de los equipos de rescate de los Estados Unidos frente a la tragedia que estamos viviendo.



El presidente Trump también manifestó sus condolencias por… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 15, 2026

De la Espriella sostuvo que la prioridad será reconstruir las zonas afectadas y respaldar a empresas y familias que han resentido las consecuencias del desastre.

La petición sobre los aranceles abre así un nuevo frente dentro de la respuesta al terremoto: además de la ayuda humanitaria inmediata, el Gobierno colombiano busca medidas económicas que permitan reducir el impacto sobre su actividad productiva durante el proceso de recuperación.

IO